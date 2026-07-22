Începe marea operațiune de la Pasajul Socola!

* Timp de un an și jumătate, unul dintre cele mai aglomerate puncte din oraș va fi un uriaș șantier * Autoritățile promit însă că, la final, Pasajul Socola va fi complet modernizat, mai sigur și capabil să preia un trafic mult mai mare decât în prezent

Urmează luni de coșmar pentru mii de șoferi din Iași! După zeci de ani în care Pasajul Socola a fost lăsat să îmbătrânească, autoritățile intră în sfârșit cu utilajele pe unul dintre cele mai importante noduri rutiere ale orașului. Pentru ca șantierul să poată începe, un drum alternativ construit de la zero este aproape gata, iar traficul va fi reorganizat complet.

Este una dintre cele mai ample intervenții asupra infrastructurii rutiere din ultimii ani, iar efectele se vor simți zilnic în traficul din Iași.

În doar două-trei săptămâni, va fi inaugurat drumul alternativ amenajat sub Pasajul Socola, investiție de 10,4 milioane de lei, realizată special pentru a permite începerea lucrărilor fără blocarea totală a circulației.

Noua rută, cu o lungime de aproximativ 1,4 kilometri, va deveni una dintre cele mai circulate artere ale orașului în următorul an și jumătate.

Din august începe adevărata provocare. Cum vor circula mașinile

Odată cu deschiderea variantei ocolitoare, constructorii vor intra pe Pasajul Socola.

Circulația nu va mai fi niciodată la fel în următoarele 18 luni.

Traficul va fi restricționat succesiv, pe câte un fir, în funcție de etapa lucrărilor, iar șoferii trebuie să se pregătească pentru modificări importante ale rutelor zilnice.

Dinspre Bucium către centrul Iașului, traseul va fi deviat pe strada Trei Fântâni, cu acces către rampa CFR spre strada Mihail Sturza, cu ieșire în zona Bularga.

Dinspre Centru către Bucium, circulația va urma drumul de lângă pasaj, pe rampa CFR, apoi strada Trei Fântâni, către Bucium.

Pasajul Socola intră într-o transformare totală

Nu este vorba despre simple reparații.

Constructorii vor reconstrui practic unul dintre cele mai importante pasaje ale Iașului.

La finalul investiției vor exista cinci benzi de circulație, în loc de patru, două trotuare moderne, consolidarea integrală a structurii, creșterea capacității de încărcare, modernizarea completă a pasajului construit în urmă cu 66 de ani.

Pasajul Socola, inaugurat în 1960, are aproape 451 de metri lungime și reprezintă una dintre cele mai importante legături dintre centrul orașului și zona Bucium.

Valoarea totală a proiectului ajunge la 64 de milioane de lei, iar doar contractul de execuție depășește 41,7 milioane de lei.

Carmen DEACONU