Piața națională a pierdut 15% în patru ani

* Capra Noastră, Cearfisă, Șapte Coline, Tomești Hill Craft Brewery, Gravity Rise Brewing, Berea de Aur și AltGUST au construit în ultimii ani o scenă locală efervescentă * astăzi, o fabrică de 10.000 de hectolitri este scoasă la vânzare, un brand s-a mutat, iar numai câteva proiecte mai au o prezență locală ușor de verificat

Cu șapte nume apărute într-un interval relativ scurt, zeci de rețete și chiar livrări în Belgia, Franța, Italia, Olanda și Japonia, Iașul părea pregătit să devină un centru regional al berii artizanale. În 2026, imaginea este mai puțin spectaculoasă. Berea craft nu a dispărut din oraș, dar piața s-a fragmentat, iar o parte dintre proiectele care îi construiseră reputația s-au mutat, și-au redus activitatea sau au devenit aproape invizibile.

Șapte nume, dar o hartă schimbată

Capra Noastră și AltGUST continuă să se prezinte drept producători ieșeni. Prima are fabrica și magazinul pe Bulevardul Chimiei, iar magazinul online afișează 39 de poziții în categoria berilor. AltGUST indică o fabrică pe Șoseaua Bucium, cu vânzare directă și distribuție online.

Alte proiecte au urmat însă drumuri diferite. Cearfisă, brand fondat inițial la Iași, se prezintă în prezent drept producător de bere artizanală din Țara Dornelor. În magazinul său apar cinci stiluri: Pilsner, Weissbier, Pale Ale, Imperial Stout și IPA.

Tomești Hill Craft Brewery și Gravity Rise Brewing au contribuit la diversitatea scenei locale prin loturi mici și producție în sistem nomad, însă informațiile publice recente despre volume, angajați sau rezultate financiare sunt limitate. Berea de Aur își păstrează magazinul online, dar nici în acest caz nu există date publice suficiente pentru a descrie dimensiunea producției din 2026.

Fabrica de 4,2 milioane de euro caută cumpărător

Cel mai puternic semn al reculului vine de la Tomești. Fabrica Șapte Coline a fost scoasă oficial la vânzare, împreună cu echipamentele și drepturile asupra brandului, pentru 4,2 milioane de euro. Unitatea ocupă aproape 10.000 de metri pătrați și are o capacitate declarată de 8.000–10.000 de hectolitri pe an. Dispune de spații de producție, rampă pentru TIR-uri, rezerve proprii de apă și panouri fotovoltaice de 124 KVA. O infrastructură construită pentru producție la scară regională a ajuns astfel pe piața imobiliară.

Exporturile au rămas o performanță din trecut

Berea fabricată la Iași a ajuns cândva în pub-uri și restaurante din Belgia, Franța, Italia, Olanda și Japonia. Performanța aparține însă perioadei de expansiune a brandului Capra Noastră și nu trebuie confundată cu existența unor exporturi confirmate în 2026. Site-ul producătorului amintește în continuare aceste destinații, dar nu oferă date actualizate privind volumele sau piețele externe.

Piața națională a pierdut 15% în patru ani

Problemele Iașului apar într-un context național dificil. Piața românească a berii a scăzut în 2025 cu 4%, până la 14,4 milioane de hectolitri, cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani. În patru ani, reculul cumulat a ajuns la aproximativ 15%, în timp ce importurile au crescut cu 35%.

Berea artizanală din Iași nu a rămas doar cu spuma. Mai există fabrici, magazine, rețete și producători care încearcă să reziste. Dar ambiția de a construi un pol regional s-a diminuat. Din efervescența celor șapte branduri a rămas o piață restrânsă, cu puține date publice, o mare fabrică scoasă la vânzare și o istorie mai bogată decât prezentul său economic.

Dan DIMA