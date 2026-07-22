Ministerul Mediului şi furnizorul software îl contrazic pe Mihai Chirica în scandalul eco-insulelor din Iaşi

Conflict deschis între Primăria Iaşi, Ministerul Mediului şi compania care a realizat sistemul informatic al insulelor ecologice digitalizate. După ce primarul Mihai Chirica a declarat că cele 150 de eco-insule nu pot fi utilizate deoarece Ministerul Mediului nu a finalizat platforma informatică necesară funcţionării sistemului, atât ministerul, cât şi furnizorul software susţin că platforma este deja operaţională şi că blocajul se află la nivelul administraţiei locale.

Ministerul Mediului afirmă că declaraţiile edilului sunt „complet false” şi contrazise de situaţia tehnică a proiectului. Instituţia precizează că platforma informatică a fost livrată odată cu insulele ecologice şi este utilizată deja în 66 de unităţi administrativ-teritoriale din ţară, unde au fost parcurse toate etapele necesare punerii în funcţiune.

Potrivit datelor prezentate de minister, aproximativ 1.600 de insule ecologice sunt deja folosite de cetăţeni, peste 155.000 de utilizatori sunt înregistraţi în platformă, iar sistemul a înregistrat aproximativ 11 milioane de colectări de deşeuri.

Compania care a furnizat soluţia software susţine că nu există niciun blocaj tehnic

Reprezentanţii acesteia afirmă că platforma funcţionează la nivel naţional şi că toate cele 150 de eco-insule din Iaşi sunt înrolate în sistem, fiind montate, recepţionate şi pregătite pentru utilizare.

Ministerul arată că municipiul Iaşi a recepţionat cele 150 de insule ecologice încă din 2 februarie 2026, când a fost semnat şi procesul-verbal de punere în funcţiune. Tot atunci, Primăria Iaşi şi operatorul Salubris au primit instruirea necesară pentru utilizarea platformei, patru conturi de administrare, materialele informative şi cele 30.000 de carduri de acces, câte 200 pentru fiecare eco-insulă.

Cu toate acestea, la data de 20 iulie 2026, în platformă nu era înregistrat niciun cetăţean asociat unui card şi, implicit, nu exista nicio colectare efectuată prin eco-insulele din municipiul Iaşi.

„Autoritățile locale, responsabile”

Atât Ministerul Mediului, cât şi furnizorul software susţin că responsabilitatea pentru această etapă aparţine exclusiv autorităţii locale. Potrivit procedurilor proiectului, Primăria şi operatorul de salubritate trebuie să încarce listele utilizatorilor arondaţi fiecărei eco-insule, să asocieze cardurile de acces cu cetăţenii şi să le distribuie acestora, în paralel cu o campanie de informare privind utilizarea sistemului.

Poziţia celor două instituţii contrazice direct declaraţiile făcute de primarul Mihai Chirica. Edilul susţinea că sistemul nu poate deveni operaţional deoarece Ministerul Mediului nu a finalizat platforma informatică necesară raportării datelor către Comisia Europeană şi că, fără această componentă software, insulele ecologice rămân „simple elemente de mobilier urban”.

În replică, Ministerul Mediului solicită Primăriei Iaşi să corecteze informaţiile transmise public şi să finalizeze, împreună cu Salubris, etapele locale necesare operaţionalizării sistemului. Totodată, ministerul şi furnizorii soluţiei informatice afirmă că rămân disponibili pentru acordarea sprijinului tehnic necesar. „Implementarea unor proiecte de asemenea amploare presupune parcurgerea unor etape succesive, iar punerea în funcțiune a eco-insulelor digitalizate este rezultatul colaborării dintre toți actorii implicați, de la autorități locale și operatori de salubritate la furnizori de tehnologie. Suntem convinși că, prin continuarea acestui parteneriat, cetățenii municipiului Iași vor beneficia în cel mai scurt timp de toate avantajele unui sistem modern și digitalizat de colectare a deșeurilor”, este poziția oficială a companiilor implicate în proiect.

Cele 150 de insule ecologice digitalizate au fost achiziţionate printr-un proiect în valoare de aproximativ 4,9 milioane de euro, finanţat iniţial prin PNRR şi ulterior preluat de Administraţia Fondului pentru Mediu. Sistemul permite accesul controlat pe bază de cartelă şi monitorizarea digitală a colectării separate a deşeurilor în cele cinci fracţii prevăzute de legislaţie. Laura RADU, Carmen DEACONU