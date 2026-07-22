Bătălie uriașă pentru drumul care va lega Piatra Neamț de Autostrada A7!

* 14 ofertanți intră în cursa pentru contractul de sute de milioane * contestațiile continuă să întârzie proiectul

Un nou pas important pentru unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din Moldova. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a primit nu mai puțin de 14 oferte pentru contractul de supervizare a lucrărilor la Drumul Expres Bacău - Piatra Neamț, investiția care va conecta municipiul Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7.

Interesul uriaș al marilor companii de consultanță și inginerie arată miza acestui proiect, însă construcția propriu-zisă rămâne blocată de o nouă contestație depusă la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).

Contractul de supervizare este estimat între 74,3 și 87,7 milioane de lei și va avea o durată totală de 112 luni, incluzând proiectarea, execuția și perioada de garanție a lucrărilor.

Printre ofertanți se regăsesc unele dintre cele mai importante companii de profil din România și Europa, precum Consitrans, Egis România, IRD Engineering, Hill International, Leviatan Design, Search Corporation și alte asocieri internaționale.

Compania desemnată va avea rolul de a monitoriza întregul proiect, de la verificarea documentației și a autorizațiilor până la controlul calității lucrărilor și supravegherea perioadei de garanție.

Un drum expres strategic pentru Moldova

Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț va avea o lungime de 51 de kilometri și va reprezenta prima legătură rapidă dintre municipiul Piatra Neamț și Autostrada Moldovei A7.

Proiectul este unul spectaculos din punct de vedere tehnic și va include 30 de poduri, pasaje și viaducte, cu o lungime cumulată de aproximativ 16 kilometri, 5 noduri rutiere, spații moderne de servicii, un Centru de Întreținere și Coordonare pentru administrarea drumului.

Durata estimată este de 48 de luni, dintre care un an pentru proiectare și trei ani pentru execuție, urmată de o garanție de cinci ani.

Contestațiile continuă să țină pe loc proiectul

Deși procedura pentru supervizare înaintează, contractul de execuție al Drumului Expres Bacău - Piatra Neamț nu poate fi încă atribuit.

Licitația pentru constructor se află în etapa de reevaluare a ofertelor, iar între timp a fost depusă o nouă contestație la CNSC, ceea ce riscă să prelungească și mai mult calendarul investiției.

Pentru județele Neamț și Bacău, proiectul este considerat esențial, deoarece va reduce semnificativ timpul de deplasare, va facilita accesul la Autostrada A7 și va crea o conexiune rapidă între centrul Moldovei și principalele coridoare rutiere ale României.

Daniel BACIU