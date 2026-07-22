Se mută stații de tramvai, apar balize în Târgu Cucu, iar trei linii sunt înlocuite cu autobuze

Șoferii și călătorii din Iași trebuie să se pregătească pentru noi schimbări importante în trafic. Lucrările ample de modernizare a infrastructurii de transport intră într-o nouă etapă, iar una dintre cele mai circulate zone ale orașului, Târgu Cucu, funcționează deja după reguli noi.

Miercuri dimineață, echipele Companiei de Transport Public Iași, împreună cu Poliția Locală, au montat balize rutiere pentru reorganizarea circulației pe durata lucrărilor de înlocuire a liniilor de tramvai.

Din cauza șantierului, stația de tramvai a fost relocată temporar în rondul Târgu Cucu, pe sensul de mers spre Podu Roș – Tătărași.

Modificarea îi vizează pe călătorii care folosesc tramvaiele de pe traseele 1, 3, 7, 8, 9, 13.

Autoritățile îi îndeamnă pe ieșeni să urmărească noile indicatoare și semnalizarea temporară pentru a evita confuziile.

Tramvaiele 5, 6 și 11 dispar temporar

Veștile nu se opresc aici. Începând de miercuri, 22 iulie, ora 19:00, circulația tramvaielor 5, 6 și 11 este suspendată temporar din cauza lucrărilor de consolidare a Pasajului Alexandru cel Bun.

Pentru ca transportul public să funcționeze în continuare, aceste linii vor fi înlocuite cu autobuze, care vor prelua călătorii pe întreaga perioadă a lucrărilor.

Noi restricții în trafic

Reprezentanții CTP și ai autorităților locale le recomandă șoferilor și utilizatorilor transportului public să își planifice din timp deplasările și să țină cont de modificările temporare.

Lucrările fac parte din programul amplu de modernizare a infrastructurii de transport din Iași și au ca obiectiv creșterea siguranței circulației, reducerea avariilor și îmbunătățirea condițiilor pentru transportul public. Până la finalizarea șantierelor, însă, ieșenii trebuie să se aștepte la restricții, trasee modificate și timpi mai mari de deplasare. Carmen DEACONU