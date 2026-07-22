Tragedie la Prigoreni! Doi bărbați au murit după ce mașina lor a fost spulberată de tren

Un grav accident feroviar s-a produs miercuri, 22 iulie 2026, la trecerea la nivel cu calea ferată din zona pasajului Prigoreni, comuna Ion Neculce, unde un autoturism a fost lovit în plin de un tren InterRegio care circula pe ruta Iași – Timișoara Nord.

Impactul a fost devastator. Mașina a fost împinsă de locomotivă pe o distanță de aproximativ 150 de metri, iar cele două persoane aflate în autoturism au rămas prinse între fiarele contorsionate.

La fața locului au fost trimise de urgență echipaje ale ISU Iași, inclusiv o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD de prim ajutor, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD Iași.

Pompierii au început imediat operațiunea de descarcerare, încercând să salveze victimele aflate în autoturism.

Două vieți pierdute în câteva clipe

În interiorul mașinii au fost găsiți doi bărbați inconștienți și încarcerați.

În ciuda intervenției rapide și a manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.

Victimele sunt șoferul, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, pasagerul din dreapta-față, un bărbat de aproximativ 45 de ani.

350 de pasageri se aflau în tren

Trenul IR 1763, care circula pe ruta Iași – Timișoara Nord, transporta aproximativ 350 de călători în momentul impactului.

Din fericire, niciunul dintre pasagerii aflați în garnitură nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii și specialiștii feroviari au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia și dacă au fost respectate regulile de traversare a căii ferate.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență reamintește tuturor șoferilor că traversarea trecerilor la nivel cu calea ferată trebuie făcută doar după oprire și asigurare temeinică, cu respectarea semnalelor luminoase și acustice, deoarece o clipă de neatenție poate avea consecințe fatale. Andrei TURCU