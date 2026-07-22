Mașină făcută scrum după un accident în județul Iași! Flăcările au cuprins și câmpul

Momente dramatice miercuri, 22 iulie, în localitatea Iacobeni, comuna Vlădeni, unde un accident rutier s-a transformat într-un incendiu de proporții. Un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului, iar la scurt timp a fost cuprins complet de flăcări. Focul s-a extins rapid și la vegetația uscată din apropiere, existând riscul unei propagări necontrolate.

Alarma a fost dată printr-un apel la 112, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași a mobilizat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și opt pompieri militari. La intervenție participă și voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Mașina ardea în întregime la sosirea pompierilor

Primele echipaje ajunse la fața locului au găsit autoturismul transformat într-o torță. Incendiul se manifesta generalizat, iar flăcările se extinseseră deja la vegetația uscată din jur, afectând aproximativ 500 de metri pătrați.

Din fericire, verificările efectuate de salvatori au arătat că nu se afla nicio persoană în interiorul autoturismului, eliminând astfel riscul unei tragedii.

Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și pentru împiedicarea extinderii acestuia către alte terenuri sau bunuri din zonă. În condițiile temperaturilor ridicate și ale vegetației extrem de uscate, orice incendiu izbucnit după un accident se poate transforma rapid într-un focar periculos.

Cauzele producerii accidentului și ale izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de autorități.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență reamintește șoferilor să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și să manifeste maximă prudență, mai ales în această perioadă în care un simplu incendiu auto poate genera, în doar câteva minute, un incendiu de vegetație de mari proporții. Andrei TURCU