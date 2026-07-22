Investiție uriașă la Iași! 460 de milioane de lei pentru revoluția termoficării

* cele două proiecte vizează modernizarea CET I Iași și conversia CET II Holboca, urmând ca, din 2028, peste 80% din energia termică a orașului să fie produsă în cogenerare de înaltă eficiență, cu echipamente pregătite inclusiv pentru utilizarea hidrogenului!

Iașul se pregătește pentru cea mai amplă modernizare a sistemului centralizat de termoficare din ultimele decenii. Primăria a relansat licitațiile pentru două investiții uriașe, în valoare totală de aproape 460 de milioane de lei, care vor transforma complet modul în care este produsă energia termică în municipiu.

215 milioane de lei pentru noul CET I

Primăria a reluat licitația pentru proiectarea, furnizarea echipamentelor și execuția lucrărilor la noua instalație de cogenerare din incinta CET I Iași, investiție estimată la 215,7 milioane de lei cu TVA.

Noua centrală va fi construită în zona Tudor Vladimirescu și va include motoare termice moderne, cazane de abur, acumulator de căldură, stație electrică și toate instalațiile auxiliare necesare.

Noile echipamente vor produce simultan energie electrică și termică, cu o capacitate de peste 20 MW electrici și 21 MW termici, la un randament garantat de minimum 88%.

Un element important este faptul că instalațiile sunt proiectate H2-Ready, ceea ce înseamnă că vor putea funcționa inițial cu gaz natural, iar ulterior vor putea utiliza amestecuri cu hidrogen, inclusiv 100% hidrogen după adaptarea arzătoarelor.

Companiile interesate pot depune oferte până la 7 septembrie 2026.

Încă 246 de milioane de lei pentru CET II Holboca

În paralel, municipalitatea continuă procedura pentru transformarea CET II Holboca, unde vechile instalații pe huilă vor fi înlocuite cu opt grupuri moderne de cogenerare alimentate cu gaz natural și pregătite pentru hidrogen.

Contractul de execuție are o valoare estimată la 245,9 milioane de lei cu TVA, iar ofertele pot fi depuse până la 18 septembrie 2026.

Cum se schimbă termoficarea Iașului

Cele două investiții sunt finanțate prin Programul Termoficare, în baza contractelor semnate între Primăria Iași și Ministerul Dezvoltării.

Potrivit municipalității, după finalizarea proiectelor, sistemul centralizat va produce peste 80% din energia termică prin cogenerare combinată cu resurse regenerabile, ceea ce ar trebui să însemne eficiență energetică mai mare, reducerea consumului de combustibil, emisii mai mici de carbon, posibilitatea utilizării hidrogenului în viitor.

Modernizarea reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte energetice derulate în municipiu în ultimii ani și va influența direct funcționarea sistemului de termoficare pentru zecile de mii de apartamente racordate la rețeaua centralizată. Carmen DEACONU