Turneul WTA Iași Open, desființat pe Eurosport!

O analiză publicată de jurnalistul Tudor Moisa, de la Eurosport, pune sub semnul întrebării organizarea ediției din 2026 a turneului WTA Iași Open. Într-un articol de opinie, acesta susține că evenimentul a fost marcat de probleme administrative, lipsă de comunicare cu presa și decizii care au afectat atât jurnaliștii, cât și spectatorii.

Potrivit autorului, deși lista de participante a fost una competitivă, standardele de organizare nu s-au ridicat la nivelul unui turneu din circuitul WTA 250.

Acuzații privind relația cu presa

Tudor Moisa afirmă că problemele au început încă înaintea startului competiției. Confirmările pentru acreditările de presă ar fi fost transmise cu întârziere, iar turneul ar fi rămas, pentru o perioadă, fără un ofițer de presă desemnat.

În plus, jurnalistul susține că tragerea la sorți și conferința de presă programate înaintea competiției au fost anulate din motive invocate drept „tehnice”, iar informațiile privind tabloul principal nu au fost comunicate la timp reprezentanților mass-media.

Totodată, acesta reclamă că, în ultimul weekend al competiției, un jurnalist acreditat ar fi fost împiedicat să intre în arenă și i s-ar fi cerut să cumpere bilet, în ciuda acreditării oficiale.

Critici și pentru organizarea finalei

Un alt punct criticat este modul în care a fost gestionată ziua finalelor. Potrivit articolului, deși prognoza meteo anunța ploi abundente, organizatorii nu au devansat programul meciurilor și nici nu ar fi protejat terenul cu prelate.

Autorul susține că terenul a devenit impracticabil după ploaie, iar tentativa de disputare a finalei la o oră foarte târzie a fost respinsă de jucătoarele Paula Badosa și Mayar Sherif din cauza condițiilor de joc.

În opinia jurnalistului, deciziile organizatorilor ar fi fost influențate inclusiv de considerente financiare, pentru evitarea rambursării contravalorii biletelor.

Concluzia Eurosport: „Iași Open nu se ridică la nivelul unui WTA 250”

La finalul analizei, Tudor Moisa concluzionează că problemele de management și organizare afectează imaginea competiției și consideră că turneul ieșean nu respectă standardele pe care ar trebui să le îndeplinească un eveniment din circuitul WTA 250.

Articolul precizează însă că reproșurile sunt îndreptate către deciziile de organizare și management, nu către personalul responsabil de relația cu presa, despre care autorul spune că și-a făcut datoria în condiții dificile și a încercat să compenseze lipsurile apărute pe parcursul competiției. Daniel LEONTE