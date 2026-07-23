O comună din Iași, obligată să plătească milioane de lei firmei Danlin XXL!

Un nou semnal de alarmă pentru proiectele finanțate prin programul „Anghel Saligny”. Constructorul Danlin XXL SRL a început să își recupereze în instanță facturile restante, iar mai multe primării din țară au fost obligate de judecători să achite atât sumele datorate pentru lucrări, cât și penalități consistente de întârziere.

Printre cazurile care atrag atenția se află și comuna Țibana, din județul Iași, unde litigiul a ajuns într-o nouă etapă, după ce administrația locală a contestat ordonanța de plată emisă de Tribunalul Iași.

Aproape două milioane de lei trebuie achitați constructorului

La începutul lunii iulie, Tribunalul Iași a admis cererea formulată de Danlin XXL și a obligat UAT Comuna Țibana să achite aproape 2 milioane de lei, reprezentând debitul principal rămas neachitat pentru o factură emisă în martie 2025.

Pe lângă această sumă, instanța a dispus plata unor penalități de întârziere de aproximativ 169.000 de lei, la care se adaugă alte penalități calculate pentru perioadele următoare și care continuă să curgă până la stingerea integrală a datoriei.

Primăria trebuie să suporte și peste 12.500 de lei reprezentând taxa judiciară de timbru și onorariul avocatului.

Între timp, administrația din Țibana a formulat cerere în anulare împotriva ordonanței de plată și solicită suspendarea executării acesteia.

Proiect de aproape 9 milioane de lei, finanțat prin „Anghel Saligny”

Litigiul vizează unul dintre contractele atribuite companiei Danlin XXL pentru modernizarea drumurilor de interes local din comuna Țibana, investiție finanțată prin Programul Național „Anghel Saligny”.

Valoarea contractului se apropie de 9 milioane de lei, iar disputa scoate în evidență dificultățile de plată care afectează unele investiții publice, chiar și atunci când acestea beneficiază de finanțare guvernamentală.

Nu este un caz izolat

Situații similare au fost înregistrate și în alte județe. În Vaslui, Tribunalul a obligat comuna Ivănești să achite 2,64 milioane de lei, alături de peste 155.000 de lei penalități, stabilind totodată că penalitățile vor continua să fie calculate cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere până la plata integrală a datoriei.

Seria proceselor arată că neplata la termen a lucrărilor executate prin programul Anghel Saligny începe să genereze costuri suplimentare importante pentru administrațiile locale, care riscă să achite nu doar facturile restante, ci și penalități și cheltuieli de judecată suportate, în final, din bugetele publice. Daniel BACIU