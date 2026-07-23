Iașul schimbă radical strategia împotriva câinilor fără stăpân. Prefectul anunță un plan fără precedent

Iașul pregătește cea mai amplă ofensivă împotriva fenomenului câinilor fără stăpân. Autoritățile renunță la soluțiile de moment și pun în aplicare un plan județean care vizează cauza problemei, nu doar efectele ei. Microciparea, sterilizarea obligatorie, recensământul câinilor și controalele în teren sunt măsurile care ar urma să reducă drastic numărul animalelor abandonate.

Joi, 23 iulie, prefectul județului Iași, Constantin Dolachi-Pelin, a convocat la Casa Muzeelor o ședință de lucru la care au participat reprezentanți ai primăriilor, Consiliului Județean, Inspectoratului de Poliție Județean, Direcției Sanitar-Veterinare, Asociației Comunelor, Zonei Metropolitane Iași și organizațiilor pentru protecția animalelor.

De unde pornește, de fapt, problema

Potrivit datelor prezentate de Instituția Prefectului, populația de câini fără stăpân este alimentată în principal de abandonul animalelor cu proprietar și de reproducerea necontrolată a câinilor care nu sunt identificați, microcipați și sterilizați, așa cum prevede legea.

Concluzia participanților a fost clară: capturarea câinilor și adăpostirea lor rezolvă doar temporar situația și generează costuri uriașe pentru administrațiile locale, fără să elimine cauza fenomenului.

Plan în trei etape pentru întreg județul

Noul model propus de autorități schimbă complet abordarea și este construit pe prevenție. Prima etapă presupune recensământul populației canine, identificarea animalelor și informarea proprietarilor.

În etapa a doua vor fi aplicate măsurile de conformare: microciparea, înregistrarea în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân și sterilizarea sistematică.

Ultima etapă va însemna verificarea respectării obligațiilor legale și aplicarea sancțiunilor acolo unde este cazul.

Implementarea va începe în localitățile unde problema câinilor fără stăpân este cea mai gravă și unde presiunea asupra serviciilor publice este ridicată. Ulterior, programul va fi extins în celelalte orașe și apoi în comunele din județ.

Obiectivul autorităților este ca încă din primul an să fie redusă semnificativ reproducerea necontrolată, să crească numărul câinilor identificați și înregistrați și să scadă abandonul animalelor.

Mai puțini câini pe străzi și cheltuieli mai mici pentru primării

Pe termen lung, autoritățile urmăresc nu doar diminuarea populației canine fără stăpân, ci și reducerea cheltuielilor suportate de administrațiile locale pentru capturarea și întreținerea animalelor, printr-un sistem coordonat la nivelul întregului județ.

La finalul întâlnirii, prefectul Constantin Dolachi-Pelin a cerut fiecărei instituții participante să desemneze un reprezentant în grupul județean care va coordona implementarea planului, considerat unul dintre cele mai importante proiecte privind gestionarea câinilor fără stăpân din județul Iași din ultimii ani. Carmen DEACONU