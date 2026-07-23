Șefa de serie de la UMF Iași a rupt tăcerea la absolvire: „Asta nu este Medicină!”

Moment fără precedent la ceremonia de absolvire a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. În locul unui discurs festiv, plin de mulțumiri și emoții, Claudia Ciobanu, șefa seriei A de la specializarea Asistență Medicală Generală, a lansat un mesaj dur la adresa modului în care sunt pregătiți viitorii asistenți medicali.

În fața colegilor, profesorilor și familiilor, tânăra a vorbit despre lipsurile pe care spune că le-a trăit în cei patru ani de facultate și a cerut schimbări reale în sistemul de învățământ medical.

„Stăm cu orele sprijinind pereții în spitale”

Cel mai puternic moment al discursului a venit atunci când absolventa a descris experiența din stagiile clinice. „Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Putem face asta și singuri. Nu este în regulă să stăm uneori cu orele, sprijinind pereții în spitale, fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este Medicină”.

Afirmația a stârnit reacții puternice în sală și readuce în atenție o problemă despre care numeroși studenți au vorbit în ultimii ani: diferența dintre teoria predată și experiența practică din spitale.

Critici și pentru condițiile din universitate

Claudia Ciobanu a atras atenția și asupra condițiilor în care învață studenții, în special cei care plătesc taxe de școlarizare. „Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească, an de an, taxă și, totuși, uneori să stăm în amfiteatre care aproape cad peste noi”.

Tânăra a subliniat că mesajul său nu este un atac, ci un apel la schimbare și la îmbunătățirea pregătirii profesionale a viitoarelor generații.

„Majoritatea dintre noi nu ne simțim pregătiți”

Finalul discursului a fost poate cel mai apăsător. Absolventa și-a exprimat speranța că noua Facultate de Științele Sănătății va schimba modul în care sunt formați viitorii asistenți medicali. „Sper ca următorii șefi de serie să poată spune cu mândrie că se simt pregătiți să intre în câmpul muncii, pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi nu putem face asta”.

Mesajul transmis de șefa de serie depășește cadrul unei simple festivități de absolvire și deschide o dezbatere despre calitatea pregătirii practice în învățământul medical. Rămâne de văzut dacă afirmațiile sale vor genera și un răspuns oficial din partea conducerii UMF Iași sau dacă vor rămâne doar unul dintre cele mai puternice discursuri rostite vreodată la absolvirea universității. Carmen DEACONU