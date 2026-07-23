* Școala de Vară a Micilor Jurnaliști îi scoate pe copii din sala de curs și îi învață să descopere orașul, oamenii și poveștile reale prin ochii unui reporter

Părinții care caută alternative de petrecere a vacanței sunt invitați să-și înscrie copiii la Școala de Vară a Micilor Jurnaliști, un program experiențial dedicat copiilor care vor să descopere orașul, oamenii și întâmplările din jurul lor prin ochi de reporter.

Timp de cinci zile, de luni până vineri, copiii vor pune întrebări, vor realiza interviuri, vor explora locuri și vor transforma ceea ce observă în texte, reportaje și prezentări. „Nu este o școală de vacanță bazată pe lecții predate de la catedră, ci o experiență construită în jurul curiozității, explorării și comunicării. Copiii vor ieși din zona teoriei și vor învăța să observe lumea așa cum este: vie, diversă, uneori surprinzătoare și mereu plină de povești care merită ascultate”, au spus organizatorii.

Copiii învață să pună întrebări și să asculte răspunsurile

Pe parcursul celor cinci întâlniri, micii participanți vor învăța cum să formuleze întrebări, cum să poarte o conversație și cum să asculte cu adevărat persoana din fața lor. Vor descoperi oameni, locuri și situații reale, își vor organiza ideile și le vor transforma în texte, interviuri, mici reportaje sau prezentări susținute în fața grupului. Fiecare întâlnire va combina jocul, explorarea orașului, scrisul, conversația, exercițiile de observație, interviul și storytellingul. Activitățile vor fi adaptate vârstei copiilor și vor fi organizate într-un format prietenos și dinamic.

Orașul devine o mare sală de curs

În cadrul Școlii de Vară a Micilor Jurnaliști, copiii sunt încurajați să privească mai atent străzile pe care merg, clădirile pe lângă care trec și oamenii pe care îi întâlnesc. O stradă, un obiect, un gest sau o conversație pot deveni punctul de plecare al unei povești. Copiii vor învăța să observe detaliile, să facă diferența între ceea ce văd și ceea ce presupun și să caute informațiile de care au nevoie înainte de a formula o concluzie. Jurnalismul devine astfel un instrument prin care copiii înțeleg mai bine lumea, nu doar o tehnică de redactare a unor texte.

Curajul de a vorbi se învață

Programul urmărește și dezvoltarea capacității copiilor de a vorbi clar, de a-și susține ideile și de a se face ascultați. „Dragi părinți, copiii sunt evaluați, de cele mai multe ori, după ceea ce știu. Viața îi va evalua însă și după felul în care reușesc să spună ceea ce știu.

Un copil poate avea o idee extraordinară, dar să nu îndrăznească să ridice mâna. Poate cunoaște răspunsul, dar să se teamă să vorbească. Poate citi foarte bine în gând, dar să își piardă vocea atunci când este privit de ceilalți. Curajul de a vorbi nu apare întotdeauna de la sine. El se educă, se exersează și se construiește prin experiențe potrivite vârstei. La Școala de Vară a Micilor Jurnaliști îi ajut pe copii să își descopere vocea, să își exprime ideile clar și să capete încredere în propriile resurse. Nu urmărim să formăm copii care vorbesc mult, ci copii și tineri care știu când să vorbească, ce să spună și cum să se facă ascultați”, este mesajul adresat părinților de organizatoarea programului.

Prin exerciții individuale și activități de echipă, copiii vor exersa exprimarea clară, prezentarea unei idei și susținerea unui punct de vedere. Vor învăța să colaboreze, să respecte opiniile celorlalți și să ofere spațiu fiecărui coleg pentru a vorbi. Nu vor fi încurajați să repete răspunsuri „corecte”, ci să gândească, să observe și să își construiască propriile răspunsuri. La finalul celor cinci zile, fiecare copil va pleca nu doar cu primele sale experiențe de reporter, ci și cu mai multă încredere în vocea și ideile sale.