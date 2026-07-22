CNAS schimbă complet sistemul medical! Ce vor putea face pacienții direct de pe telefon

Românii vor interacționa cu sistemul public de sănătate într-un mod complet diferit până la sfârșitul acestui an. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va fi obligată prin lege să lanseze portalul „e-SănătateaMea”, o platformă digitală prin care pacienții își vor putea face programări online, vor avea acces la istoricul medical și vor comunica electronic cu medicii și furnizorii de servicii medicale.

Noua obligație apare într-o lege promulgată în această săptămână de președintele Nicușor Dan și completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Adio telefoane și drumuri inutile la spitale

Portalul e-SănătateaMea va deveni o funcționalitate a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) și va permite acces securizat la informațiile medicale personale ale fiecărui asigurat.

Pacienții vor putea consulta documente medicale, vor avea acces la servicii digitale și vor putea urmări informații privind propria stare de sănătate, fără să mai fie nevoiți să meargă fizic la ghișee.

Programările medicale devin obligatoriu digitale

Cea mai importantă noutate este introducerea unui portal unic pentru programarea pacienților.

Legea stabilește clar că toți furnizorii aflați în contract cu CNAS vor avea obligația să utilizeze această platformă începând cu trimestrul IV al anului 2026.

Până atunci va fi derulat un proiect-pilot pentru testarea și operaționalizarea sistemului.

Practic, spitalele, policlinicile și cabinetele medicale contractate cu Casa de Asigurări vor trebui să accepte programările prin noua platformă.

Când va fi disponibil portalul

Actul normativ prevede că dezvoltarea și punerea în funcțiune a platformei trebuie realizate în semestrul al doilea al anului 2026.

Implementarea face parte din amplul proiect de modernizare a Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care trebuie finalizat până la 31 august 2026.

Prin intermediul portalului e-SănătateaMea, asigurații vor avea acces la programări online la furnizorii de servicii medicale, informațiile medicale personale, servicii electronice oferite de CNAS, comunicare digitală cu furnizorii de servicii medicale, servicii pentru monitorizarea stării de sănătate.

Potrivit expunerii de motive, noul sistem urmărește digitalizarea completă a relației dintre pacient și sistemul public de sănătate.

Autoritățile susțin că platforma va reduce birocrația, va facilita accesul la servicii medicale, va îmbunătăți comunicarea dintre pacienți și medici și va permite utilizarea mai eficientă a datelor medicale pentru dezvoltarea politicilor publice din domeniul sănătății.

Dacă termenele prevăzute în lege vor fi respectate, până la finalul anului 2026 milioane de români vor putea folosi un cont unic prin care să își gestioneze online relația cu sistemul public de sănătate, de la programări până la accesul la propriul istoric medical. Nicoleta ZANCU