Fetele de zece ale Iașului

Un liceu tehnologic şi două colegii din Iaşi şi Paşcani au dat împreună cele trei medii de 10 înregistrate în judeţul Iaşi la Bacalaureat, înainte de contestaţii. Deşi provin din medii diferite şi au planuri de viitor total diferite, absolventele au un numitor în comun nu doar nota maximă de la Bacalaureat ci şi confirmarea unui parcurs şcolar fără greşeală.

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2026 aduc o ușoară creștere a ratei de promovare față de anul trecut, dar și o imagine clară a dificultăților cu care s-au confruntat mii de absolvenți de liceu.

La Iași, din cei 5.292 candidați înscriși, 1.142 nu au obținut nota de trecere. Practic, doar 78,43% dintre candidați au trecut cu bine „examenul maturității.

Trei candidați au obținut media 10 - aceștia provenind de la Colegiul Național, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani și Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei.

O olimpică naţională la Matematică, de la Podu

Naomi Pascal este şefa de promoţie a Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei. Faptul că a luat 10 pe linie la examenele de Bacalaureat nu a surprins pe nimeni. Directoarea liceului, Brânduşa Ciobanu spune că era un 10 aşteptat. Tot ea spune că rezultate deosebite se pot obţine în orice liceu, dacă este muncă, dedicare şi suportul profesorilor. „E un efort de echipă, aş putea spune. În spatele acestor rezultate stau profesorii care lucrează la clasă şi personalul din şcoală. Evident, e şi rezultatul perseverenţei elevului. Se poate învăţa oriunde şi se pot obţine rezultate. Am mai avut o medie de 10 în 2021, anul în care a fost în stare de urgenţă. Dacă ne uităm pe note, avem copii care iau note de 10 la Matematică, Fizică, Geografie”, a spus Brânduşa Ciobanu.

Chiar dacă e olimpică naţională la Matematică, Naomi povesteşte că emoţiile examenului de maturitate nu au fost chiar aşa de uşor de trecut. „Pentru mine nota 10 la Bacalaureat înseamnă răspunsul muncii mele constante din anii de liceu. Am avut emoţii. Cele mai multe au fost la Limba şi literatura română. Vreau să urmez arhitectura în Iaşi”, ne-a spus Naomi Pascal.

Media Biancăi n-a surpins pe nimeni!

Bianca Andreea Balan este şi ea şefa de promoţie a Colegiului Naţional „Mihail Sadoveanu” din Paşcani. Şi în cazul Biancăi media 10 la Bacalaureat nu a fost o surpriză pentru nimeni. „Am terminat Matematică-Informatică. Azi am primit frumosul rezultat de la Bacalaureat. Este o nouă onoare. Acest 10 încununează atât eforturile mele dar şi a celor din jur care m-au ajutat să ajung aici. Mulţumesc frumos familiei, bunicilor şi fiecărei persoane care m-a susţinut pe acest parcurs, şi mai cu seamă prietenei mele. Mi-aş fi dorit enorm să obţinem ambele 10. Nu s-a întâmplat. Ne-am ajutat şi am crescut împreună frumos începând din gimnaziu şi până acum”, a spus Bianca Andreea Balan.

Bianca vrea să devină medic dentist. Ea va susţine în curând examenul de admitere la Universitatea de Medicină din Cluj-Napoca.

Un 10 și la Colegiul Național

Cea de-a treia medie de 10 a fost obţinută de Maria Sfecliș, o elevă a Colegiului Naţional din Iaşi. „Suntem mândri că acest elev a obţinut media 10, dar bucuria noastră merge în mod deosebit pe acest rezultat colectiv. Şi anume, faptul că liceul nostru are un rezultat excepţional, cel mai bun de la nivelul judeţului Iaşi, având în vedere notele foarte mari ale promoţiei”, a spus prof. Mihaela Ţurcănaşu.

La Iași, pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea: 31 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română, 197 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică – 135/ Istorie -62), 173 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

25 de candidați au obținut medii cuprinse între 9,90 și 9,99, iar alți 37 au ratat examenul „la mustață”, obținând medii cuprinse între 5,90 și 5,99!

Rată de promovare în creștere

Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, rata de promovare la sesiunea iunie-iulie 2026 este de 74,8%, în creștere față de 74,3% în 2025, înainte de soluționarea contestațiilor.

Din cei 126.169 de candidați prezenți, au reușit să promoveze 94.345 de elevi, dintre care 90.263 provin din promoția curentă și 4.082 sunt absolvenți din promoțiile anterioare.

Pentru elevii care au terminat liceul în acest an, rata de succes este mai ridicată: 79,7% au trecut examenul. În schimb, candidații din promoțiile anterioare au avut o rată de promovare de doar 31,7%.

45 de elevi au obținut media 10

Performanța de vârf aparține celor 45 de candidați care au încheiat toate probele scrise cu media perfectă 10.

Alți 16.217 elevi au obținut medii cuprinse între 9 și 9,49, confirmând existența unui segment important de absolvenți cu rezultate foarte bune.

Cele mai multe note maxime au fost obținute la Matematică – 2.289 note de 10, Istorie – 1.259 note de 10, Limba și literatura română – 454 note de 10, Limba și literatura maternă – 34 note de 10, Proba la alegere a profilului și specializării – 3.158 note de 10, cu rezultate spectaculoase la Logică și argumentare.

Peste 30.000 de candidați nu au trecut examenul

În spatele procentului general de promovare rămâne însă o realitate dificilă. Zeci de mii de absolvenți nu au reușit să obțină diploma de Bacalaureat.

De asemenea, 4.685 de candidați nu s-au prezentat la examen, 67 de elevi au fost eliminați pentru încălcarea regulilor.

Pentru cei nemulțumiți de rezultate urmează perioada contestațiilor. Acestea pot fi depuse în intervalul stabilit de Ministerul Educației, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 13 iulie 2026.

Elevii care solicită recorectarea lucrărilor trebuie să țină cont că nota finală poate fi modificată atât în plus, cât și în minus.

Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să fi susținut toate probele de competențe, să fi obținut minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie generală de cel puțin 6. Carmen DEACONU, Laura RADU