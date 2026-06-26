* cu mult înainte ca lumea să vorbească despre tribunale penale internaționale, crime de agresiune și răspundere globală, un jurist legat de Iași formula idei care aveau să anticipeze marile teme ale justiției moderne * Vespasian V. Pella va fi evocat luni, 29 iunie 2026, la Institutul Francez din România la Iași, într-o dezbatere dedicată familiei Pella

Iașul își redeschide una dintre paginile sale spectaculoase de memorie intelectuală. Luni, 29 iunie 2026, de la ora 17.00, sala Benjamin Fondane a Institutului Francez din România la Iași va găzdui o dezbatere dedicată familiei Pella, un nume legat de presa, educația, dreptul internațional și diplomația românească.

Evenimentul este organizat de Institutul Francez din România la Iași și Asociația „Vespasian V. Pella”, iar invitatul întâlnirii va fi Vlad René Roșca, descendent al familiei. Potrivit prof. univ. dr. Auroca Ciucă, președintele asociației și moderatorul întâlnirii, oaspetele va aduce în fața publicului ieșean detalii mai puțin cunoscute despre o familie de intelectuali care a lăsat urme adânci în istoria orașului și în cultura juridică europeană.

Povestea începe în 1908, atunci când Vespasian I. Pella, jurnalist și avocat, se stabilește la Iași, după ce este numit director al ziarului „Opinia”. Alături de soția sa, Cornelia Pella, născută Roșca, profesoară, el face parte din acea elită discretă a orașului în care presa, școala și viața publică aveau încă greutate morală.

Vespasian V. Pella, ieșeanul care a gândit justiția lumii

Fiul familiei, Vespasian V. Pella, avea să devină una dintre cele mai importante voci românești în dreptul internațional. Format în mediul intelectual al Iașului și cu studii doctorale la Sorbona, apreciate pentru originalitate de profesori importanți ai vremii, Pella a depășit rapid granițele unei cariere universitare obișnuite.

A fost profesor la Facultatea de Drept din Iași între 1921 și 1935, apoi la București, între 1935 și 1940. A intrat în viața publică, a fost deputat în Parlamentul României, membru al Consiliului Legislativ și delegat al României la conferințele Uniunii Interparlamentare și ale Societății Națiunilor.

Dar ceea ce îl face actual și astăzi este curajul ideilor sale. Vespasian V. Pella a vorbit despre incriminarea războiului de agresiune, despre reprimarea terorismului internațional, despre unificarea progresivă a dreptului penal și despre necesitatea unei instanțe penale internaționale.

Într-o epocă în care lumea încă nu găsise instrumentele juridice pentru a trage la răspundere agresiunea, violența politică și crimele internaționale, Pella propunea o ordine în care războiul nu mai era doar o fatalitate istorică, ci o faptă care trebuia judecată.

Un diplomat român, prieten al Franței

Cariera lui Vespasian V. Pella a fost strâns legată și de diplomație. A ocupat funcția de ministru plenipotențiar la Legațiile României din Olanda, între 1936 și 1939, și din Elveția, între 1939 și 1948. După ce a fost eliberat din funcție în 1948, a ales exilul și a continuat să lucreze ca expert în drept internațional pe lângă Organizația Națiunilor Unite.

Vespasian V. Pella a fost și un mare prieten al Franței, spațiu cultural și academic care i-a marcat formarea și cariera. De aceea, evocarea sa la Institutul Francez din Iași are și o valoare simbolică: readuce împreună Iașul, Franța și o idee europeană a dreptului, construită pe responsabilitate, pace și justiție.

O familie care spune povestea Iașului de altădată

Dezbaterea propusă de Institutul Francez și Asociația „Vespasian V. Pella” nu îl așază pe juristul internaționalist în izolare, ci în interiorul unei familii și al unui oraș. Tatăl jurnalist și avocat, mama profesoară și fiul devenit diplomat conturează imaginea unei lumi în care educația, presa și dreptul erau forme de serviciu public.

Într-un Iași care își caută mereu reperele, astfel de întâlniri au miza discretă, dar importantă, a recuperării memoriei. Arată că orașul nu a fost doar decorul unor biografii, ci locul în care s-au format oameni capabili să intre în marile dezbateri ale lumii.

Maura ANGHEL