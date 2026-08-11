* după ceva ani de interimat și concursuri fără câștigător, Opera Națională Română din Iași are, în sfârșit, un manager desemnat în urma unei bătălii dure * tenorul Andrei Fermeșanu, cel care a condus instituția în ultimii ani ca interimar, a câștigat competiția organizată de Ministerul Culturii * la Palatul Culturii, situația rămâne însă nerezolvată

Două dintre cele mai importante instituții culturale din Iași au mers în această vară pe drumuri diferite. Opera Națională Română din Iași iese din lunga perioadă de provizorat, în timp ce Complexul Muzeal Național „Moldova”, care administrează Palatul Culturii, rămâne fără un manager desemnat prin concurs.

Andrei Fermeșanu este noul manager al Operei

Andrei Fermeșanu este noul manager al Operei Naționale Române din Iași, după ce a câștigat concursul organizat de Ministerul Culturii pentru conducerea instituției. Pentru tenorul ieșean, rezultatul înseamnă trecerea de la statutul de manager interimar, pe care l-a avut în ultimii ani, la cel de manager desemnat în urma unei competiții.

Concursul din această vară a fost al treilea organizat pentru șefia Operei după două proceduri încheiate fără câștigător. În etapa decisivă a actualei competiții au ajuns doi candidați: violonistul Morel Marius Negru și Andrei Fermeșanu. Pentru Opera ieșeană, rezultatul pune capăt unei perioade neobișnuit de lungi de incertitudine managerială. Fermeșanu conduce instituția în regim de interimat din 2022 și a participat și la procedurile anterioare pentru ocuparea funcției.

Palatul Culturii rămâne în interimat

Situația este complet diferită la Complexul Muzeal Național „Moldova”. Concursul organizat în această vară pentru instituția care administrează Palatul Culturii s-a încheiat din nou fără câștigător.

Singurul candidat ajuns la etapa evaluării proiectului de management a primit o notă sub pragul minim de 7,00 necesar pentru a intra la interviu. Procedura s-a oprit astfel înaintea probei finale. Este al doilea concurs consecutiv pentru conducerea Complexului Muzeal care se termină fără desemnarea unui manager. În plus, Andrei Apreotesei, actualul manager interimar, a anunțat că părăsește Palatul Culturii și revine la conducerea Ateneului Național din Iași începând cu 13 august 2026. „Am asigurat interimatul doi an și jumătate, răstimp în care am oferit ieșenilor programe și proiecte culturale de anvergură. Am deschis scenele, am adus artiști, am lansat și relansat artiști. Consider că mi-am îndeplinit misiunea și mi-am dus la capăt promisiunea făcută publicului care a primit spectacole de calitate, a avut invitați de calibru. Mai mult, am redeschis Galeria de Artă Românească și Galeria Europeană pe care Iașul le merita”, a spus Andrei Apreotesei. În aceste condiții, Ministerul Culturii trebuie să găsească o nouă soluție de interimat pentru Complexul Muzeal și să reia procedura pentru ocuparea funcției de manager.

Iașul ajunge din nou într-o situație dificilă: Opera, după mai multe concursuri ratate, reușește în cele din urmă să-și stabilească managerul, în timp ce Palatul Culturii intră într-o nouă perioadă de provizorat.

Dan DIMA