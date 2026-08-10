Război la CSM Iași 2020! Chirica pune tunurile pe contestatari

Primăria Iași reacționează dur la controversele apărute în jurul Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 și transmite un mesaj tranșant: ușa clubului trebuie să fie deschisă pentru cei care vin să ajute sportul ieșean, nu pentru cei care vin doar să-l critice.

Municipalitatea a publicat o amplă serie de clarificări despre conducerea și activitatea CSM Iași 2020, după apariția unor informații pe care le califică drept „speculații nefondate” și „informații false”.

În centrul disputei se află inclusiv situația lui Vlad Ciobanu, despre care Primăria precizează că nu este directorul clubului, ci coordonatorul Secției Fotbal. Funcția de director este ocupată interimar de Dumitru Tomorug, până la organizarea unui nou concurs.

Mesajul municipalității vine însă la pachet cu o demonstrație de forță: CSM Iași 2020 susține șase discipline sportive, iar administrația locală pune pe masă rezultate și obiective ambițioase pentru următorii ani.

Handbalul a dat lovitura: Iașul a ajuns în Liga Florilor

Una dintre cele mai importante performanțe este promovarea echipei de handbal în Liga Florilor, după câștigarea play-off-ului.

Este, de altfel, obiectivul major al sezonului 2025-2026 care a fost deja îndeplinit. Pentru sezonul următor, obiectivul este unul și mai curajos: un loc în primele zece echipe ale Ligii Florilor.

La volei, CSM Iași 2020 a încheiat sezonul pe locul 5 în liga secundă, iar următoarea țintă este promovarea în prima ligă.

Medalii pe bandă rulantă…

Potrivit Primăriei, aceștia au adunat 31 de clasări pe podium, dintre care 13 medalii de aur, 6 de argint și 12 de bronz.

Printre sportivii evidențiați se află Nectarios Condurache, Cristina Bacin, Oana Bucătaru și Rareș Alexandrescu, cu numeroase clasări pe primele trei poziții la competiții naționale și europene.

Obiectivele pentru 2026 sunt la fel de ambițioase: titluri naționale, calificări și clasări importante la competiții europene și mondiale și convocări la lotul național.

La șah, municipalitatea scoate în față performanțele Irinei Bulmagă, prezentată drept vicecampioană europeană de senioare, numărul 1 în România și căpitan al echipei naționale, precum și pe cele ale Mirunei Daria Lehaci, numărul 3 în România și componentă a naționalei.

Obiectivul CSM Iași 2020 este și mai ambițios: câștigarea Superligii feminine, a Cupei României și obținerea unor noi performanțe internaționale.

Fotbalul, următoarea mare provocare

Dacă handbalul a reușit deja promovarea, fotbalul are acum o misiune clară: Liga a II-a.

CSM Iași 2020 își propune pentru sezonul 2026-2027 promovarea în eșalonul secund.

În paralel, Academia de fotbal trebuie să obțină înscrierea în Liga Elitelor, ceea ce ar reprezenta un pas important pentru dezvoltarea fotbalului juvenil ieșean.

Primarul Mihai Chirica își asumă implicarea mai mare în activitatea clubului și lansează un atac direct către criticii CSM Iași 2020. „Ținând cont că fosta conducere m-a dezamăgit, am decis să mă implic mai mult în activitatea clubului. Sunt convins că situația se va schimba în bine”, afirmă edilul.

Chirica le transmite contestatarilor că, dacă își doresc performanță, ar trebui să treacă de la critică la implicare. „Toți cei care atacă astăzi clubul, nu au ajutat nici fotbalul și niciun alt sport practicat în Iași. Dacă vor rezultate din partea echipelor, să vină alături de noi, să se implice, să promoveze sporturile în rândul tinerilor, să atragă finanțări de la nivel național sau de la sponsori”.

Finalul mesajului este și mai apăsat: „Politica și politicienii trebuie să-și îndeplinească rolul de a susține sportul ieșean și nu doar de a-l critica!”

Astfel, Primăria încearcă să mute disputa din zona controverselor administrative în cea a rezultatelor sportive: promovare în Liga Florilor, obiectiv de promovare la volei, performanțe internaționale la tir cu arcul și șah și planuri ambițioase pentru fotbal. Daniel LEONTE