* părinții au început cumpărăturile pentru noul an școlar, iar un ghiozdan complet echipat poate scoate din buzunar câteva sute de lei * un calcul făcut pe prețurile actuale din magazine arată un buget de aproximativ 240 de lei pentru un copil din ciclul primar și peste 330 de lei pentru un elev de gimnaziu * dacă intră în coș produsele premium, suma poate trece rapid de 500-600 de lei

Caiete, penar, pixuri, creioane, acuarele, geometrie, ghiozdan. Luate separat, multe dintre rechizitele pentru școală par ieftine. La casa de marcat însă, nota se schimbă. Cu mai puțin de o lună înainte de începerea cursurilor, „Operațiunea Rechizitele” a început în familiile cu copii, iar diferența dintre un coș economic și unul cu produse de marcă poate ajunge la câteva sute de lei.

Ghiozdanul, piesa de rezistență

Cele mai mari diferențe apar la ghiozdane, penare și produsele cu personaje sau mărci cunoscute. În ofertele actuale, un ghiozdan pentru școală poate fi găsit în zona de 80-100 de lei, dar există și modele care trec de 300 de lei. Practic, un singur ghiozdan premium poate costa cât toate caietele, instrumentele de scris și materialele pentru desen ale unui elev la un loc.

La caiete, diferența este la fel de spectaculoasă. Un caiet A5 simplu, de 48 de file, costă în jur de 2,5 lei, în timp ce variantele premium sau cu spirală pot ajunge la 15, 20 sau chiar peste 30 de lei. La zece caiete, alegerea copertei și a mărcii poate face diferența dintre 25 de lei și peste 200 de lei.

Pentru un elev din ciclul primar, un coș realist, construit fără produse de lux, ajunge la aproximativ 240 de lei. În această sumă intră un ghiozdan de aproximativ 100 de lei, un penar de circa 20 de lei, zece caiete A5, câteva caiete speciale pentru clasele mici, stilou și rezerve, creioane, radieră, ascuțitoare, creioane colorate, carioci, acuarele, bloc de desen, plastilină, lipici, foarfecă, hârtie colorată și riglă.

Și acesta este doar începutul. Nu sunt incluse hainele, încălțămintea, echipamentul pentru sport, eventualele uniforme, auxiliarele sau materialele cerute de învățător după prima zi de școală.

La gimnaziu, nota de plată trece de 330 de lei

Pentru un elev de gimnaziu, cheltuiala crește mai ales din cauza numărului mai mare de discipline și a caietelor A4. Douăsprezece caiete de 80 de file pot costa singure aproape 100 de lei, chiar dacă sunt alese din gama de bază.

Adăugând un ghiozdan de aproximativ 130 de lei, un penar, pixuri, creioane, textmarkere, trusă de geometrie, caiete A5, bloc de desen, lipici, coperți și etichete, bugetul ajunge la aproximativ 330-335 de lei.

Suma poate crește însă foarte repede. Un ghiozdan de peste 300 de lei, un penar de 70-80 de lei și un set premium de creioane colorate de aproximativ 50 de lei duc deja coșul spre 450 de lei, înainte de a cumpăra caietele și restul rechizitelor.

Pentru familiile cu doi copii, începutul de an școlar poate însemna astfel 500-700 de lei doar pentru echiparea de bază, iar un coș cu produse mai scumpe poate împinge factura spre 1.000 de lei.

Cea mai simplă economie rămâne cumpărarea produselor de bază și amânarea rechizitelor suplimentare până când profesorii transmit lista exactă. Pentru că, în 2026, nu caietul de 2,50 lei golește portofelul, ci zece alegeri de câte „doar puțin mai scump”. Clara DIMA