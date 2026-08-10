Independența energetică la Iași: de la „chinezăria” de pe Temu la sistemul de 7.000 de euro

* pe platforme precum Temu, un sistem de aproximativ 5 kWp, cu invertor hibrid și baterie de 5 kWh, poate ajunge la aproximativ 14.000-17.000 de lei * firmele specializate oferă sisteme „la cheie”: costul estimativ pentru un sistem de 5 kWp cu baterie de 5 kWh ajunge la aproximativ 25.000-30.000 de lei * soluțiile oferite de furnizori mari pot ajunge la aproximativ 32.000-37.000 de lei, iar prețul vine împreună cu servicii integrate: evaluare tehnică, proiectare, montaj, mentenanță, suport pentru documentație și, în unele cazuri, opțiuni de plată în rate

Factura la energie îi împinge pe ieșeni să caute soluții radicale. În timp ce discuțiile despre criza energetică, consumul de electricitate și presiunea asupra rețelelor se înmulțesc, tot mai mulți proprietari de case se uită spre acoperiș și văd o posibilă centrală electrică: panourile fotovoltaice.

Pentru o familie din Iași care vrea să producă singură o parte importantă din energia consumată, soluția există. Dar nu este gratis.

Un sistem fotovoltaic rezidențial de dimensiune medie, cu aproximativ 5 kWp de panouri, invertor hibrid și baterie de stocare de 5 kWh, poate costa de la aproximativ 25.000 de lei și poate urca spre 37.000 de lei, în funcție de echipamente și furnizor.

Cu alte cuvinte, independența energetică a unei familii ieșene poate costa cât o mașină second-hand bună. Iar pentru cei care vor să meargă pe varianta premium, nota de plată se apropie de 7.000 de euro.

Iașul se uită spre soare: acoperișul devine sursă de energie

Pentru proprietarii de case din Iași și din localitățile din jur, fotovoltaicele pot deveni una dintre cele mai interesante investiții energetice. În loc ca întreaga energie să fie cumpărată din rețea, o parte poate fi produsă direct de gospodărie.

Ziua, panourile produc energie. O parte este consumată imediat, iar surplusul poate fi stocat în baterie. Seara, când panourile nu mai produc, bateria poate furniza energia acumulată.

Practic, acoperișul casei devine o mică centrală electrică. Iar cu cât gospodăria reușește să consume mai mult din energia pe care o produce singură, cu atât dependența de rețea poate scădea.

Cea mai ieftină variantă: cumperi piesele de pe Temu

Pentru ieșeanul care vrea să economisească fiecare leu și este dispus să își asume riscurile și bătăile de cap, există și varianta cumpărării componentelor separat de pe platforme precum Temu.

Un sistem de aproximativ 5 kWp, cu invertor hibrid și baterie de 5 kWh, poate ajunge la aproximativ 14.000-17.000 de lei.

La prima vedere, pare o lovitură. Dar panourile și bateriile nu se montează singure pe acoperiș, iar conectarea la instalația casei necesită personal calificat. Mai apar structura de prindere, cablurile, montajul, electricianul autorizat și documentația.

Iar dacă vrei ca sistemul să funcționeze ca prosumator conectat la rețeaua națională, lucrurile devin și mai complicate.

Componentele fără documentația și certificările necesare pot limita utilizarea sistemului la regim off-grid.

Adică produci pentru tine, dar nu intri automat în sistemul de prosumator.

25.000-30.000 de lei și scapi de o mare parte din bătaia de cap

Pentru proprietarii din Iași care vor o soluție completă, firmele specializate oferă sisteme „la cheie”.

Costul estimativ pentru un sistem de 5 kWp cu baterie de 5 kWh ajunge la aproximativ 25.000-30.000 de lei.

În preț intră, în funcție de ofertă, panourile, invertorul, bateria, structura de montaj, cablajele, manopera și sprijinul pentru documentația necesară.

Aici apare diferența fundamentală față de varianta cumpărată bucată cu bucată. Nu mai cumperi doar echipamente. Cumperi o soluție.

Pentru un proprietar din Iași care nu vrea să-și transforme casa într-un laborator de improvizații electrice, diferența poate merita banii.

La companiile mari, factura crește. Soluțiile oferite de furnizori precum ENGIE Solar sau PPC pot ajunge la aproximativ 32.000-37.000 de lei.

Prețul mai mare vine împreună cu servicii integrate: evaluare tehnică, proiectare, montaj, mentenanță, suport pentru documentație și, în unele cazuri, opțiuni de plată în rate.

Pentru o familie din Iași, diferența dintre varianta minimă și cea premium poate ajunge astfel la peste 10.000 de lei. Dar toate aceste variante urmăresc același obiectiv: mai puțină energie cumpărată din rețea și mai mult control asupra propriului consum.

Bateria de 5 kWh: piesa care schimbă jocul

Panourile produc energie când este soare. Problema este că o gospodărie consumă energie și seara, când producția fotovoltaică scade la zero. Aici intervine bateria.

O baterie de aproximativ 5 kWh permite păstrarea unei părți din energia produsă în timpul zilei pentru consumul ulterior.

Pentru o familie din Iași, acest lucru poate fi extrem de important. În loc ca energia produsă ziua să fie folosită doar în acel moment, surplusul poate fi stocat și utilizat ulterior.

Panourile produc. Bateria păstrează. Casa consumă. Este mecanismul simplu din spatele independenței energetice.

Cei care cumpără componentele separat trebuie să pună bani deoparte și pentru montaj. Manopera unui electrician autorizat și a unei echipe specializate în instalarea pe acoperiș poate ajunge la aproximativ 3.500-6.000 de lei, în funcție de complexitatea lucrării.

Asta înseamnă că avantajul inițial al sistemului cumpărat separat se poate reduce rapid.

Și mai există un risc: nimeni nu poate garanta automat că echipamentele cumpărate de pe o platformă internațională vor putea fi utilizate ca parte a unui sistem legal conectat la rețeaua națională.

De la o săptămână la două luni: cât durează aventura

Pentru o firmă locală, instalarea fizică poate fi făcută rapid, chiar într-o singură zi, după evaluarea tehnică și pregătirea lucrării.

Procesul complet poate dura însă mai mult din cauza etapelor administrative. În cazul furnizorilor mari, întregul proces, de la evaluarea tehnică până la instalare și documentația finală, poate ajunge la 30-60 de zile.

Așadar, un ieșean care decide astăzi că vrea panouri nu trebuie să se gândească doar la montarea lor pe acoperiș. Trebuie să se gândească și la ce face cu energia produsă, cum o stochează și dacă vrea să fie conectat la rețea ca prosumator.

Pentru proprietarii de case, investiția este una serioasă. 25.000 de lei nu sunt bani puțini. 35.000 de lei sunt și mai mulți. Iar 37.000 de lei înseamnă aproape 7.000 de euro. Dar într-o perioadă în care energia a devenit una dintre marile vulnerabilități ale gospodăriilor, fotovoltaicele schimbă perspectiva.

Nu mai este vorba doar despre „panouri pe casă”. Este vorba despre producție proprie, stocare și control asupra consumului. Iar pentru Iași, unde numărul caselor din localitățile periurbane și din comunele din jurul municipiului este în continuă creștere, potențialul este uriaș.

Temu, firma locală sau gigantul energetic?

În final, ieșeanul are trei variante.

Varianta ultraieftină: aproximativ 14.000-17.000 de lei pentru componente cumpărate separat, dar cu montaj, structură și documentație care trebuie rezolvate ulterior.

Varianta echilibrată: aproximativ 25.000-30.000 de lei pentru un sistem instalat de o firmă specializată.

Varianta premium: aproximativ 32.000-37.000 de lei pentru un pachet oferit de un furnizor mare.

Diferența poate fi uriașă. Dar și responsabilitatea este diferită. Pentru că atunci când vorbim despre electricitatea unei case, cel mai ieftin echipament nu este întotdeauna cea mai ieftină soluție.

Iar ieșeanul care vrea să își transforme casa într-o mică centrală energetică trebuie să decidă ce cumpără de fapt: echipamente ieftine sau liniștea că întregul sistem funcționează corect, sigur și legal.

Într-o perioadă în care energia este din nou în centrul tuturor discuțiilor, acoperișul casei poate deveni una dintre cele mai importante investiții pe care le face o familie din Iași.

Daniel BACIU