* august aprinde din nou piața chiriilor din Iași * în Copou, Tudor Vladimirescu, Tătărași și Centru, apartamentele bune se dau deja cu 400–550 de euro pe lună, iar apropierea de facultăți se plătește tot mai scump

Studenții nici nu au încheiat bine sesiunea ori bobocii nici nu s-au bucurat pe deplin de reușita la facultate că proprietarii au început deja să ridice ștacheta. Pentru un apartament cu două camere, bugetul realist a ajuns la 400–550 de euro pe lună, iar în zonele cele mai căutate prețurile sar lejer de 500 de euro.

August pornește cursa pentru apartamente

În fiecare vară, scenariul se repetă. Din a doua jumătate a lunii august, piața chiriilor din Iași începe să se miște accelerat, alimentată de studenții care caută locuințe înaintea începerii cursurilor. În Iași, chiriile medii cerute ajung la aproximativ 350 de euro pentru o garsonieră, 450 de euro pentru două camere și 550 de euro pentru trei camere. Sunt prețuri de ofertă, iar apartamentele bine poziționate, renovate sau aflate în blocuri noi trec frecvent peste aceste niveluri. Pentru o familie care plătește chiria copilului venit la facultate, mutarea poate începe direct cu o factură de peste 1.000 de euro: prima lună, garanția și, în unele cazuri, comisionul agenției.

Copoul rămâne scump

Copoul continuă să fie una dintre cele mai vânate zone. Pentru două camere, pragul de 500 de euro pe lună nu mai este deloc neobișnuit. Ofertele mai ieftine pot coborî spre 400 de euro, însă apartamentele renovate sau cele din ansamblurile noi ajung rapid la 500–550 de euro. Garsonierele și apartamentele cu o cameră pornesc, în cele mai accesibile variante, de la 250–300 de euro, dar locuințele bune sunt listate mai degrabă la 350–450 de euro.

Tudor Vladimirescu: cererea ține prețurile sus

Tudor Vladimirescu rămâne magnetul studenților de la TUIASI, dar și al celor care vor acces rapid spre centru și Palas. O garsonieră poate costa 300–400 de euro, iar pentru două camere trebuie pregătit un buget de 400–550 de euro lunar. În blocurile noi și în ansamblurile rezidențiale, 500 de euro nu mai reprezintă vârful pieței, ci aproape un preț obișnuit. Avantajul este distanța mică față de facultăți. Dezavantajul este tocmai această cerere permanentă, care le permite proprietarilor să țină prețurile ridicate.

Tătărași, alternativa mai puțin dureroasă

Cei care acceptă câteva stații în plus cu tramvaiul pot găsi în Tătărași prețuri ceva mai suportabile. Garsonierele pornesc de la aproximativ 250–300 de euro, iar pentru două camere ofertele se concentrează în jurul valorii de 400–450 de euro. Apartamentele renovate, mai mari sau situate în blocuri noi urcă însă spre 480–500 de euro. Tătărași rămâne astfel una dintre zonele unde raportul dintre preț, transport și distanța față de centru poate fi încă rezonabil.

Centrul: apropierea de Palas costă

În Centru, regula este simplă: cu cât apartamentul este mai aproape de Palas, Piața Unirii sau Anastasie Panu, cu atât chiria urcă. Pentru două camere, piața se mișcă în jurul intervalului 450–550 de euro, cu numeroase oferte peste 500 de euro. Garsonierele bune ajung și ele la 350–450 de euro. Pentru cine vrea să meargă pe jos până la facultate, serviciu sau Palas, prețul comodității se vede direct în chirie.

Septembrie poate aduce o presiune și mai mare

Cea mai aglomerată perioadă vine, de regulă, înainte de începerea anului universitar. Atunci dispar rapid apartamentele bune, iar cei care lasă căutarea pentru ultimele zile ajung să aleagă între chirii mai mari și zone mai îndepărtate. Pentru studenții care știu deja că vor locui cu chirie, august poate fi momentul mai bun pentru negociere. Din septembrie, piața nu mai negociază la fel de ușor.

Dan DIMA