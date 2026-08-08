e-Terra revine! Zeci de mii de acte și operațiuni imobiliare intră din nou în circuit

Iașul este printre județele care așteaptă cu maxim interes repornirea sistemului e-Terra, platforma electronică de care depind operațiuni esențiale pentru proprietari, notari, dezvoltatori și toți cei care au nevoie de documente și înregistrări de carte funciară.

După săptămâni de blocaj, Guvernul anunță că testele de securitate, funcționalitate și performanță avansează, iar e-Terra ar urma să devină funcțională în cursul săptămânii viitoare.

Pentru Iași, reluarea activității este cu atât mai importantă cu cât piața imobiliară locală generează constant tranzacții, acte notariale și solicitări privind proprietățile. Fiecare zi de blocaj înseamnă întârzieri pentru oameni și pentru profesioniștii care depind de sistem.

Iașul, în prima linie după repornirea e-Terra

Revenirea platformei nu va însemna însă că toate operațiunile vor fi reluate instantaneu.

Activitatea va fi redeschisă etapizat, tocmai pentru ca sistemul să nu fie sufocat de volumul uriaș de cereri acumulat în perioada indisponibilității.

În prima zi, prioritate vor avea actele autentificate în perioada în care sistemul a fost blocat. Vor fi verificate inclusiv funcționarea aplicației și fluxurile de lucru, în colaborare cu notarii publici.

Abia din a doua zi, e-Terra va fi disponibilă pentru toți utilizatorii care aveau acces înainte de incident.

Pentru județul Iași, acest mecanism este esențial. O reluare haotică ar putea genera un nou blocaj, exact în momentul în care proprietarii, notarii și ceilalți utilizatori încearcă să recupereze timpul pierdut.

Cererile depuse la Iași nu își pierd rangul

Una dintre cele mai mari temeri în perioada blocajului a fost legată de rangul cererilor și al actelor notariale.

Autoritățile transmit însă că data și ora depunerii au fost păstrate pentru cererile transmise la ghișeu, prin poștă sau curier.

La repornirea sistemului, acestea vor fi introduse în registrul electronic cu păstrarea rangului legal.

Același principiu se aplică actelor instrumentate de notarii publici înainte de blocarea sistemului și care nu au putut fi înregistrate la oficiile teritoriale.

Pentru proprietarii din Iași, mesajul este important: blocarea platformei nu ar trebui să transforme perioada de indisponibilitate într-o cursă pierdută pentru cei care și-au depus actele la timp.

Mai mult, extrasele de carte funciară care erau încă valabile în momentul incidentului au fost prelungite automat cu numărul de zile în care sistemul nu a funcționat.

Aproape 94.000 de cereri sunt în așteptare

Dimensiunea blocajului se vede cel mai clar în numărul de dosare care trebuie recuperate.

La nivel național, aproximativ 94.000 de cereri se aflau în termen la momentul incidentului.

Acestea vor trebui soluționate după reluarea activității, iar ANCPI anunță că personalul disponibil va fi mobilizat pentru respectarea termenelor legale.

Pentru oficiile cu volume mari de solicitări, inclusiv acolo unde presiunea este ridicată în județe precum Iași, există posibilitatea ca personal din alte birouri teritoriale să fie redirecționat temporar.

Prima zi va fi una critică

Repornirea e-Terra va fi, practic, un test major pentru infrastructura digitală și pentru capacitatea oficiilor teritoriale de a recupera întârzierile.

În primele zile, utilizatorii trebuie să se aștepte la unele probleme.

Plata cu cardul în aplicație nu va fi disponibilă inițial. Vor putea fi folosite ordinul de plată sau plata la casieria oficiului, iar chitanța va fi eliberată prin e-Terra.

De asemenea, unele documente PDF ar putea să nu fie disponibile temporar, deoarece transferul către Cloudul Guvernamental nu este încă finalizat.

Autoritățile dau însă asigurări că documentele nu sunt pierdute și vor redeveni accesibile pe măsură ce transferul este finalizat.

La Iași, oamenii vor avea sprijin la ghișeu

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu noua platformă, fiecare oficiu teritorial va avea cel puțin o stație de lucru destinată publicului, unde personalul va putea sprijini proprietarii în consultarea cărții funciare a imobilelor deținute.

Vor fi disponibile și manuale și materiale video de utilizare, iar ANCPI va organiza un call-center dedicat pentru problemele apărute după relansare.

Este o măsură importantă inclusiv pentru Iași, unde numărul mare de proprietari și dinamica pieței imobiliare fac ca funcționarea sistemului de cadastru și publicitate imobiliară să fie esențială pentru tranzacții.

e-Terra se întoarce, dar adevărata provocare abia începe

Repornirea platformei este doar prima etapă.

Adevărata probă va fi reprezentată de capacitatea sistemului și a oficiilor teritoriale de a absorbi rapid volumul acumulat fără să apară noi blocaje.

Autoritățile spun că noua infrastructură este mai performantă decât cea precedentă, însă avertizează că în primele zile aplicația ar putea răspunde mai lent din cauza numărului mare de accesări.

Pentru Iași, unde orice întârziere poate însemna tranzacții amânate, acte care trebuie finalizate, dosare notariale blocate sau proprietari care așteaptă documente, repornirea e-Terra este mai mult decât o simplă revenire a unei platforme informatice.

Este momentul în care un întreg circuit administrativ și imobiliar trebuie repus în mișcare.

Iar săptămâna viitoare va arăta dacă noul e-Terra poate face față nu doar testelor tehnice, ci și adevăratului test: miile de utilizatori care vor încerca, simultan, să recupereze timpul pierdut. Daniel BACIU