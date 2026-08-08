* de pe 10 august, ieșenii care au bani puși deoparte au, din 10 august, o nouă variantă de economisire * Ministerul Finanțelor lansează a opta ediție Tezaur din 2026, cu dobânzi neimpozabile care ajung la 7,15% pe an

În loc să rămână într-un cont curent sau „la saltea”, 10.000 de lei investiți în titlurile de stat Tezaur pot aduce până la 715 lei pe an, fără impozit pe câștig. Noua emisiune poate fi cumpărată și de ieșeni prin Trezorerie, Poșta Română sau online, iar perioada de subscriere începe luni, 10 august.

Dobânzi de până la 7,15% și trei variante de maturitate

Ministerul Finanțelor deschide luni, 10 august, o nouă ediție a programului Tezaur, destinată persoanelor fizice care vor să împrumute statul în schimbul unei dobânzi fixe. Sunt disponibile trei maturități. Pentru titlurile pe un an, dobânda este de 6,20%, pentru cele pe trei ani ajunge la 6,75%, iar investițiile pe cinci ani sunt remunerate cu 7,15% pe an. Unul dintre principalele avantaje ale programului este faptul că veniturile obținute din dobânzi nu sunt impozitate.

Titlurile au valoarea nominală de numai un leu, sunt emise în formă dematerializată, iar programul se adresează persoanelor care au împlinit 18 ani.

Cât aduc 10.000 de lei investiți în Tezaur

Pentru un ieșean care dispune de 10.000 de lei și vrea să îi plaseze în noua emisiune, diferențele se văd ușor în cifre. La maturitatea de un an și o dobândă de 6,20%, câștigul este de 620 de lei.

La titlurile pe trei ani, dobânda anuală de 6,75% înseamnă 675 de lei pe an, respectiv 2.025 de lei pe parcursul celor trei ani, dacă investiția este păstrată până la final. Varianta pe cinci ani aduce cea mai mare dobândă, de 7,15%. Pentru 10.000 de lei, aceasta înseamnă 715 lei pe an, adică 3.575 de lei în cei cinci ani, calculat la valoarea inițială investită. Avantajul important este că aceste sume nu sunt diminuate de impozitul pe veniturile din dobânzi.

Cum pot cumpăra ieșenii titlurile de stat

Pentru locuitorii din Iași și din județ există mai multe variante, inclusiv posibilitatea de a face operațiunea fără deplasare. Titlurile Tezaur pot fi cumpărate prin Ghișeul.ro, în perioada 10 august – 2 septembrie. Persoanele înregistrate în Spațiul Privat Virtual pot subscrie online pentru titlurile distribuite prin Trezoreria Statului până pe 3 septembrie.

Cei care preferă operațiunile la ghișeu se pot adresa unităților Trezoreriei Statului până la 4 septembrie 2026.

Programul este disponibil și prin Poșta Română. În mediul urban, inclusiv în municipiul Iași și celelalte orașe din județ, subscrierile pot fi făcute până pe 3 septembrie, iar în mediul rural până pe 2 septembrie.

Banii pot fi retrași înainte de scadență

Titlurile de stat Tezaur sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat, în condițiile stabilite pentru program. Un investitor poate face mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni.

Dobânda este plătită anual, la datele stabilite prin prospectul de emisiune, iar la scadență investitorul își recuperează capitalul.

Cei care se răzgândesc după ce au subscris pot solicita anularea operațiunii în perioada în care emisiunea este încă deschisă.

Tezaur intră din nou în competiția pentru economiile românilor

Pentru ieșenii care caută o variantă simplă de plasare a economiilor și nu vor să intre pe piața de acțiuni sau în investiții cu fluctuații mari, titlurile de stat rămân una dintre opțiunile ușor accesibile. Intrarea se poate face cu sume mici prin canalele clasice, iar accesul online a simplificat considerabil programul. Din martie 2025, românii care au cont pe Ghișeul.ro și card de debit pot cumpăra titluri Tezaur direct de pe platformă. Banii atrași de Ministerul Finanțelor prin aceste emisiuni sunt utilizați pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Noua ediție rămâne deschisă până la începutul lunii septembrie, datele-limită fiind diferite în funcție de canalul ales pentru cumpărare.

Dan DIMA