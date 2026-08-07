Un copil nu devine peste noapte adolescentul care abandonează școala și apoi nu reușește să intre pe piața muncii. Absențele, rezultatele slabe, dificultățile familiale și pierderea legăturii cu școala pot apărea cu ani înainte. La Iași, unde aproximativ 300 de elevi sunt deja considerați în risc de abandon, dezbaterea lansată în Marea Britanie capătă o relevanță aparte.

La Iași, aproximativ 300 de elevi sunt în risc de abandon

Câteva sute de copii ieșeni riscă să se desprindă de școală înainte de a-și finaliza traseul educațional. Datele prezentate în luna iunie de Luciana Antoci, consilier al premierului pe probleme de educație, indicau aproximativ 300 de elevi din județul Iași aflați în această situație.

Cifrele arată cât de repede se poate subția o generație pe drumul dintre catalog și examen. În septembrie 2025, aproximativ 7.200 de elevi figurau în clasa a VIII-a în județ. La simularea Evaluării Naționale s-au prezentat aproximativ 6.900, iar la examenul propriu-zis au ajuns puțin peste 6.350.

În spatele diferențelor nu sunt doar statistici. Mai ales în mediul rural, continuarea studiilor după gimnaziu presupune pentru unele familii bani pentru transport, masă sau chiar cazare, în condițiile în care oferta de licee din apropierea domiciliului este mult mai redusă.

Britanicii vor să caute semnele de risc încă din primară

Problema este analizată acum și în Marea Britanie dintr-o perspectivă diferită: intervenția nu ar trebui să înceapă atunci când adolescentul a abandonat deja școala, ci cu mulți ani înainte.

O analiză coordonată de fostul ministru britanic Alan Milburn susține că elevii care riscă să ajungă NEET ar trebui identificați chiar din ciclul primar.

NEET este acronimul pentru „Not in Education, Employment or Training” și desemnează tinerii care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la cursuri de formare profesională.

Datele analizate în Marea Britanie arată că primele semnale pot apărea chiar la intrarea copilului în școală. Un studiu realizat în Bradford pe peste 8.000 de copii a indicat că cei insuficient pregătiți pentru școală la vârsta de 4-5 ani aveau ulterior un risc de aproape trei ori mai mare de a ajunge în afara educației, pregătirii profesionale și muncii.

Pentru un copil dintr-un sat ieșean, problema poate începe devreme

Privită de la Iași, concluzia capătă o altă greutate.

Un copil dintr-o familie vulnerabilă, care începe să lipsească încă din clasele primare, acumulează goluri de învățare și nu primește sprijin la timp poate ajunge în gimnaziu deja mult în urma colegilor. La 14-15 ani, alegerea unui liceu în altă localitate poate însemna navetă zilnică și cheltuieli suplimentare pe care familia nu și le poate permite.

Abandonul nu începe, așadar, neapărat în ziua în care adolescentul spune că nu mai merge la școală. Poate începe cu ani înainte, prin absențe aparent neimportante, note tot mai slabe, dificultăți ignorate și sentimentul copilului că nu mai poate recupera.

Tocmai de aceea, modelul propus în Marea Britanie mută accentul de la recuperare la prevenție: școala să observe devreme riscul, iar copilul să primească sprijin înainte de ruperea definitivă de educație.

Iașul încearcă deja să recupereze tinerii care au ieșit din sistem

Dimensiunea problemei este confirmată și de programele lansate local pentru tinerii care au ajuns deja în afara educației sau a pieței muncii.

AJOFM Iași derulează proiectul „JobNet – Click pentru Tineret”, cu o durată de trei ani, prin care cel puțin 1.600 de tineri sub 30 de ani din județ, cu precădere din categoria NEET, urmează să primească servicii de informare, consiliere și orientare profesională.

Proiectul are un buget de aproape 10 milioane de lei și prevede inclusiv crearea unui centru pentru tineri, dezvoltarea unei rețele de instituții și organizații și sprijin pentru integrarea pe piața muncii.

Ținta este ca cel puțin 1.136 dintre beneficiari să ajungă să participe sustenabil la piața muncii.

Este însă intervenția de la capătul celălalt al traseului: atunci când tânărul a ajuns deja în afara școlii și trebuie readus spre educație, formare sau muncă.

Miza pentru Iași: să nu așteptăm până când copilul dispare din catalog

În paralel, Inspectoratul Școlar Județean Iași a lansat în 2026 proiectul „AcCES la educație – EduCES”, destinat prevenirii abandonului și părăsirii timpurii a școlii în cazul a 100 de copii și tineri cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale.

Inițiative există, așadar, atât în zona educației, cât și în cea a ocupării.

Întrebarea ridicată de raportul britanic este însă dacă intervenția poate începe și mai devreme și dacă școala primară poate deveni locul în care sunt observate primele semne ale unui posibil abandon.

Pentru Iași, unde sute de copii sunt deja în zona de risc și unde mediul rural pune bariere suplimentare în continuarea studiilor, problema nu mai este abstractă.

Un tânăr NEET de 20 de ani nu apare din senin într-o statistică a șomajului. Uneori, povestea lui a început la opt sau nouă ani, într-o clasă în care cineva ar fi putut observa că începe să rămână în urmă. Clara DIMA