* emoțiile revin pentru absolvenții de liceu din Iași * un număr de 1.224 de candidați s-au înscris la sesiunea din august a examenului de Bacalaureat 2026, organizată în patru centre de examen din județ

Peste 1.200 de candidați la Bacalaureatul de toamnă, în Iași

Sesiunea din august a Bacalaureatului aduce din nou în sălile de examen peste o mie de absolvenți din județul Iași. Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Iași, sunt înscriși 1.224 de candidați, dintre care 869 provin din promoția actuală, iar 355 au terminat liceul în anii anteriori.

Pentru cinci absolvenți, proveniți din cinci unități de învățământ, au fost propuse măsuri de adaptare a procedurilor de examen, astfel încât să fie asigurate condiții de egalizare a șanselor. În județ vor funcționa patru centre de examen.

Prima probă scrisă are loc pe 10 august

Calendarul probelor scrise începe luni, 10 august, cu Limba și literatura română. Pe 11 august este programată proba obligatorie a profilului, iar pe 12 august candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării.

Examenele încep la ora 9:00, însă accesul candidaților în săli este permis numai până la ora 8:30. Pentru redactarea lucrării sunt acordate trei ore, calculate din momentul în care distribuirea subiectelor a fost încheiată. În cazurile aprobate de comisia județeană, timpul de lucru poate fi prelungit cu cel mult două ore.

Toate sălile în care se desfășoară Bacalaureatul sunt supravegheate video și audio. Candidații trebuie să scrie doar cu cerneală sau pastă albastră, iar pentru scheme și desene este permis numai creionul negru. La Matematică și Geografie pot fi folosite doar instrumentele de desen, mijloacele de calcul fiind interzise.

Telefoanele, notițele și materialele ajutătoare sunt interzise

Regulile rămân stricte și în sesiunea din august. Candidații nu pot intra în sălile de examen cu ghiozdane, sacoșe, poșete, manuale, dicționare, notițe sau alte materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. Sunt interzise și telefoanele mobile, tabletele, stick-urile de memorie sau orice alte dispozitive electronice de calcul, stocare ori comunicare.

Cei surprinși cu asemenea obiecte pot fi eliminați din examen chiar dacă nu le-au folosit. Candidații eliminați pierd dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august

Primele rezultate ale probelor scrise sunt programate pentru 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, pot fi depuse contestații. Procedura continuă și pe 19 și 20 august, perioadă în care candidații își pot vizualiza lucrările și pot formula contestații. Rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august.

Pentru promovarea examenului, absolvenții trebuie să fi susținut sau să le fie recunoscute probele de competențe, să participe la toate probele scrise, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea și o medie generală de minimum 6.