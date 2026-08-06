Târgu-Neamț testează un purtător de cuvânt creat cu inteligență artificială

Primăria Târgu-Neamț face un pas rar întâlnit în administrația locală din România și testează un purtător de cuvânt virtual bazat pe inteligență artificială, care va prezenta în format video informațiile oficiale ale instituției. Dacă proiectul își dovedește utilitatea, orașul nemțean ar putea deveni una dintre primele administrații locale care utilizează constant un avatar AI pentru comunicarea cu cetățenii.

Inițiativa pornește de la o realitate pe care aproape toate instituțiile publice o cunosc: oamenii citesc din ce în ce mai puțin comunicate lungi și urmăresc tot mai mult conținut video pe telefon. În locul unor texte administrative stufoase, informațiile despre lucrări, investiții, restricții de circulație, modificări de program sau consultări publice vor putea fi prezentate prin clipuri de câteva zeci de secunde.

Comunicare adaptată erei rețelelor sociale

Pentru administrațiile locale, una dintre cele mai mari provocări nu este lipsa informațiilor, ci faptul că acestea ajung cu dificultate la cetățeni. Site-urile primăriilor sunt consultate de un număr redus de persoane, iar comunicatele publicate pe Facebook sunt deseori ignorate.

Un clip video are însă șanse mult mai mari să fie urmărit și distribuit. Din acest motiv, administrațiile din Europa și din Statele Unite investesc tot mai mult în instrumente digitale care transformă documentele oficiale în materiale video ușor de urmărit.

Primăria Târgu-Neamț încearcă să aducă această tendință și în administrația locală românească.

Fără costuri pentru bugetul local

Un element important al proiectului este că, în această etapă, nu implică cheltuieli suplimentare din bugetul local.

Potrivit prezentării proiectului, soluția este testată gratuit, iar dacă administrația va decide să o păstreze, dezvoltatorii vor pune instrumentul la dispoziția primăriei fără costuri și vor instrui funcționarii pentru utilizarea acestuia.

Acest aspect este esențial într-o perioadă în care administrațiile sunt presate să reducă cheltuielile și să digitalizeze serviciile fără investiții majore.

Autoritățile insistă asupra unui detaliu important: purtătorul de cuvânt virtual nu ia decizii și nu generează informații proprii.

Textele sunt redactate și aprobate de reprezentanții primăriei, iar avatarul doar le transformă într-o prezentare video.

De asemenea, acesta nu are acces la documentele interne, bazele de date sau sistemele informatice ale instituției și nu poate răspunde cetățenilor în locul funcționarilor.

Practic, este un instrument de comunicare, nu un înlocuitor al angajaților sau al purtătorului de cuvânt al instituției.

Un model care ar putea fi preluat și de alte primării

Dacă experimentul va avea succes, este foarte probabil ca și alte administrații locale să adopte soluții similare.

În contextul în care inteligența artificială începe să fie utilizată în tot mai multe domenii, administrația publică nu mai poate rămâne în afara procesului de digitalizare. Miza nu este doar modernizarea imaginii instituțiilor, ci și creșterea accesului cetățenilor la informații oficiale, într-un format rapid și ușor de înțeles.

Pentru moment, Târgu-Neamț testează un proiect care poate părea neobișnuit, dar care reflectă o tendință tot mai vizibilă la nivel internațional: folosirea inteligenței artificiale pentru a simplifica relația dintre administrație și comunitate. Dacă rezultatele vor confirma așteptările, orașul ar putea deveni un exemplu pentru alte primării care caută metode moderne și eficiente de comunicare cu cetățenii. George NEGRU