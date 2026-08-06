* plecată din România pentru a studia fotografia în Marea Britanie, tânăra și-a construit o carieră alături de instituții, publicații și organizații internaționale * cea mai recentă reușită o așază în centrul comunicării vizuale a Guvernului de la Londra.

Alecsandra Raluca Drăgoi, o fotografă născută la Iași și stabilită la Londra, este autoarea portretului oficial al premierului britanic Andy Burnham. Imaginea realizată pentru Downing Street îl prezintă pe politicianul care a preluat conducerea Guvernului Regatului Unit la 20 iulie 2026.

Alegerea fotografei românce pentru o asemenea misiune reprezintă una dintre cele mai importante confirmări profesionale din cariera sa. Portretul va însoți profilul public al premierului și comunicarea oficială a administrației britanice.

Portretul care duce numele Iașului la Downing Street

Fotografia a fost realizată la numai două zile după instalarea lui Andy Burnham în funcția de prim-ministru. Datele oficiale ale imaginii indică ziua de 22 iulie 2026, iar creditul aparține Alecsandrei Drăgoi și biroului de presă de la 10 Downing Street.

Fotografa a descris experiența drept „unul dintre cele mai mari privilegii din viața mea”. Ea a transmis că încrederea primită pentru realizarea unui asemenea portret nu este un lucru pe care îl va considera vreodată firesc sau garantat.

Imaginea depășește astfel granițele unei simple ședințe fotografice. Ea devine parte a identității vizuale a unei noi administrații și va fi asociată, în documentele și materialele publice, cu începutul mandatului lui Andy Burnham.

De la Iași la marile instituții britanice

Alecsandra Drăgoi s-a născut la Iași, iar pasiunea pentru fotografie a însoțit-o încă din copilărie. A studiat fotografia la Universitatea din Portsmouth, unde a absolvit cu rezultate deosebite, apoi și-a continuat pregătirea printr-un master în fotografie documentară și fotojurnalism la Universitatea din Westminster.

Stabilită la Londra, fotografa s-a specializat în portret, fotografie documentară, lifestyle, evenimente și proiecte editoriale. Portofoliul său cuprinde colaborări cu publicații precum „The Guardian”, dar și activități pentru Reuters, National Geographic Traveller și BAFTA. În paralel, predă fotografia la British Academy of Photography.

Activitatea sa este vizibilă și în comunicarea instituțiilor britanice. Fotografii semnate de Alecsandra Drăgoi au fost folosite în materialele Departamentului pentru Știință, Inovare și Tehnologie al Guvernului britanic.

Premiile care i-au deschis drumul internațional

Recunoașterea internațională a venit încă din perioada studiilor. În 2013, Alecsandra Drăgoi a câștigat competiția Youth din cadrul Sony World Photography Awards, cu o fotografie inspirată de tradițiile românești de Anul Nou.

Doi ani mai târziu, a obținut marele premiu al concursului de fotografie organizat de National Geographic Traveller UK. Imaginea câștigătoare surprindea tot un obicei de iarnă din România, fotografiat la Comănești.

De la tradițiile românești surprinse prin obiectiv până la portretul oficial al premierului Regatului Unit, parcursul Alecsandrei Drăgoi arată cum talentul format la Iași poate ajunge în centrul uneia dintre cele mai vizibile instituții politice ale lumii.