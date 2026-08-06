Locuitorii din Miroslava, chemați să decidă cum va arăta noul Parc Horpaz–Ezăreni!

Viitorul Parc Horpaz–Ezăreni prinde contur cu ajutorul locuitorilor. După interesul ridicat stârnit de prima etapă a consultărilor publice, autoritățile au anunțat organizarea unui nou atelier participativ, în care vor fi prezentate concluziile propunerilor venite din partea comunității și direcțiile de dezvoltare ale proiectului.

Numărul mare de formulare completate atât online, cât și în format fizic i-a determinat pe organizatori să acorde mai mult timp analizării sugestiilor, astfel încât fiecare idee să fie luată în calcul înainte de elaborarea proiectului final.

Noua întâlnire cu cetățenii va avea loc luni, 10 august, de la ora 18:00, chiar pe amplasamentul viitorului parc, la intrarea dinspre strada Iazului, în zona barierei.

În cadrul atelierului vor fi prezentate concluziile primei întâlniri participative, organizate pe 23 iulie, dar și principalele propuneri formulate de locuitori. Discuțiile vor viza amenajarea spațiilor verzi, protejarea naturii, traseele de mobilitate, zonele dedicate sportului și recreerii, siguranța, accesibilitatea și posibilitatea organizării de evenimente în noul parc.

Autoritățile spun că proiectul nu va fi realizat exclusiv pe baza unor planuri tehnice, ci va reflecta nevoile exprimate direct de comunitate.

Organizatorii le mulțumesc tuturor celor care au participat până acum la procesul de consultare și îi invită pe locuitori să fie prezenți și la întâlnirea din 10 august, pentru a contribui la conturarea unui parc modern, sustenabil și adaptat nevoilor comunității din Horpaz și Ezăreni. Daniel BACIU