Haos pe piața imobiliară! Peste 5.000 de credite ipotecare, blocate din cauza ANCPI

* specialiștii susțin că valoarea împrumuturilor amânate depășește 437 de milioane de euro * în ultimele trei săptămâni au fost amânate tranzacții rezidențiale în valoare totală de peste un miliard de euro * blocajul afectează nu doar cumpărătorii de locuințe noi, ci întreaga piață imobiliară * Iașul printre județele cele mai afectate

Blocajul informatic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) produce efecte în lanț pe piața imobiliară din România. După trei săptămâni în care sistemele instituției nu funcționează, peste 5.000 de tranzacții cu locuințe finanțate prin credite ipotecare sunt blocate, iar valoarea împrumuturilor amânate depășește 437 de milioane de euro, potrivit unei analize realizate de unul dintre liderii pieței imobiliare din România.

Problemele tehnice de la ANCPI împiedică emiterea extraselor de carte funciară și înregistrarea drepturilor de proprietate sau a ipotecilor, documente esențiale pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare și pentru acordarea creditelor de către bănci.

Tranzacții de peste un miliard de euro, puse pe pauză

Potrivit calculelor specialiștilor, în ultimele trei săptămâni au fost amânate tranzacții rezidențiale în valoare totală de peste un miliard de euro. Blocajul afectează nu doar cumpărătorii de locuințe noi, ci întreaga piață imobiliară, inclusiv apartamentele vechi, proiectele rezidențiale aflate în construcție, procedurile de pre-apartamentare, succesiunile și transferurile de proprietate.

Iașul, alături de București, Cluj, Brașov și Timiș, este lovit din plin de aceste probleme, având un nivel lunar al tranzacțiilor imobiliare de peste 2.000 de unități.

Analiza arată că, pentru fiecare săptămână în care sistemele ANCPI rămân indisponibile, aproximativ 1.500 de dosare de credit ipotecar sunt amânate, reprezentând finanțări de peste 131 de milioane de euro.

Riscuri pentru cumpărători și vânzători

Specialiștii avertizează că întârzierile pot genera probleme serioase atât pentru cumpărători, cât și pentru dezvoltatori sau proprietari.

Printre cele mai importante riscuri se numără expirarea antecontractelor de vânzare-cumpărare, pierderea ofertelor bancare cu dobânzi preferențiale, expirarea aprobărilor de credit și chiar renunțarea la tranzacții de către una dintre părți. Toate acestea pot genera costuri suplimentare și chiar litigii.

Blocajul informatic vine într-un moment în care piața rezidențială înregistra deja o încetinire. Datele oficiale ale ANCPI arată că, în primul semestru al anului 2026, numărul locuințelor vândute în București și Ilfov a scăzut cu 1,4% față de aceeași perioadă din 2025, iar la nivel național diminuarea a fost de aproape 9%.

În acest context, specialiștii avertizează că, dacă sistemele ANCPI nu vor fi repuse rapid în funcțiune, efectele economice s-ar putea amplifica, afectând atât sectorul bancar și dezvoltatorii imobiliari, cât și mii de români care așteaptă să devină proprietari. Daniel BACIU