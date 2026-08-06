Cal salvat de pompieri după ce a căzut într-un şanţ de trei metri

Un cal a fost salvat de pompierii ieşeni, după ce a căzut într-un şanţ adânc de aproximativ trei metri, în localitatea Blăgeşti. Deşi apelul la 112 anunţa iniţial un accident în care ar fi fost implicate două căruţe, echipajele sosite la faţa locului au găsit o singură căruţă, iar animalul era blocat în şanţul de pe marginea drumului.

Intervenţia a fost asigurată de pompierii Secţiei Paşcani, care au mobilizat o autospecială de stingere şi o autospecială pentru intervenţii şi salvări de la înălţime, cu un echipaj format din şase subofiţeri.

După evaluarea situaţiei, salvatorii au folosit echipamente specifice pentru extragerea animalului, operaţiunea fiind desfăşurată cu grijă pentru a evita rănirea acestuia. Calul a fost scos în siguranţă şi predat proprietarului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, intervenţia s-a încheiat fără alte incidente.

La finalul intervenţiei, pompierii au reiterat recomandările adresate proprietarilor de vehicule cu tracţiune animală, îndemnându-i să verifice starea căruţelor şi a sistemelor de înhămare, să adapteze deplasarea la condiţiile de drum şi să solicite ajutor la 112 atunci când un animal rămâne blocat într-o zonă greu accesibilă, evitând improvizaţiile care pot pune în pericol atât oamenii, cât şi animalele. Laura RADU