Un șofer prins cu o alcoolemie uriașă, la Bălțați

Polițiștii ieșeni au desfășurat, în ultimele 24 de ore, o serie de acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor, iar bilanțul este unul consistent. Zeci de conducători auto au fost sancționați, mai mulți au rămas fără permis de conducere, iar vehicule care prezentau defecțiuni tehnice au fost retrase din circulație.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, 38 de șoferi au fost scoși din trafic, fiind considerați un pericol pentru ceilalți participanți la circulație. Permisele acestora au fost suspendate conform prevederilor legale.

În același timp, 10 autovehicule care nu îndeplineau condițiile tehnice de siguranță au fost oprite din circulație, iar certificatele de înmatriculare au fost retrase până la remedierea deficiențelor constatate.

Aproape un miligram alcool pur în aerul expirat

Un alt caz grav a fost înregistrat în localitatea Bălțați, unde polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 47 de ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a înregistrat o valoare de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările în acest caz.

Tot în zona Bălțați, polițiștii au depistat un tânăr de 19 ani care conducea un autoturism deși avea permisul suspendat.

Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără drept de a conduce.

Amenzi de peste 34.000 de lei într-o singură acțiune

Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Iași a organizat și o acțiune dedicată prevenirii accidentelor provocate de neacordarea priorității de trecere. Au fost aplicate 46 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 34.600 de lei.

De asemenea, polițiștii au reținut 17 permise de conducere și au retras două certificate de înmatriculare.

Printre șoferii sancționați s-a aflat și o femeie de 36 de ani, din județul Iași, care nu a acordat prioritate unui autoturism aflat pe drumul principal într-o intersecție din municipiu. Aceasta a fost amendată, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 60 de zile.

Andrei TURCU