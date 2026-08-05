Final dramatic! ACS USV Iași întoarce scorul în minutul 90+1 și merge în turul III al Cupei României

ACS USV Iași continuă aventura în Cupa României după un meci cu final incendiar. Formația pregătită de Cristi Ungureanu și Irinel Ionescu a învins-o miercuri, în deplasare, pe Bradul Putna, scor 2-1, grație unui gol marcat în primul minut al prelungirilor.

Partida, contând pentru turul al II-lea al competiției, a avut un deznodământ spectaculos. După o primă repriză în care ieșenii au avut un gol anulat și mai multe ocazii, iar portarul Niga a intervenit decisiv în câteva rânduri, gazdele au deschis scorul în minutul 54 prin Em. Zaharia.

ACS USV nu a cedat și a forțat egalarea până în ultimele minute. Răsplata a venit în minutul 79, când căpitanul Alexandru Marin a reluat în plasă centrarea debutantului Grad și a restabilit egalitatea.

Eroul calificării avea să fie însă chiar debutantul Grad. În minutul 90+1, acesta a înscris golul victoriei și a trimis echipa ieșeană în turul al III-lea al Cupei României.

Au venit direct din cantonament

Formația ieșeană s-a prezentat la partida de la Putna direct din cantonamentul desfășurat la Vatra Dornei, început vineri. Din lot a făcut parte și portarul Ionuț Ailenei, însă acesta nu a evoluat, semnând chiar miercuri cu Metaloglobus București.

ACS USV Iași a început meciul în formula: Niga – Tofan, Asofiei, Pintilei, Voion – Grigorescu (Șova) – Popovici (Călin), Mocanu, Buțerchi (Grad), Olaru (Sîrbu, Ilieș) – Alexandru Marin (căpitan). Pe banca de rezerve au rămas Pavel, Turcu, Eduard Sandu și Cuculescu.

Urmează turul al III-lea.

Bradul Putna a început cu: Butnariu – Ciobanu, Florin Plămadă, Florescu, Dascălu Bulină, Panciuc, Anton, Mihalciuc, Zaharia, Ungurianu și Savin. Au mai intrat: Stoian, Ciuștea, Grosu și Antonesei.

După această calificare obținută dramatic, ACS USV Iași își va continua pregătirile pe teren propriu pentru partida din turul al III-lea al Cupei României, programată pe 12 august, când, cel mai probabil, va primi vizita echipei de Liga a II-a, CSM Cetatea 1932 Suceava, partidă care se va disputa pe stadionul Emil Alexandrescu. Daniel LEONTE