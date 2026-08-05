Zeci de locuri de joacă vor fi modernizate, iar cartierele vor avea zone de fitness

Primăria Municipiului Iași continuă unul dintre cele mai ample programe de modernizare a spațiilor destinate copiilor și activităților în aer liber. În următoarea perioadă, 42 de locuri de joacă vor fi reabilitate sau amenajate, iar în 11 cartiere vor fi instalate aparate de fitness în aer liber, investiția totală ridicându-se la 8,5 milioane de lei.

Proiectul este finanțat integral din bugetul local și va fi implementat prin Servicii Publice Iași SA.

Din suma totală, 7 milioane de lei sunt alocați modernizării locurilor de joacă, prin înlocuirea echipamentelor și refacerea suprafețelor, în timp ce 1,5 milioane de lei vor fi investiți în amenajarea unor spații dedicate activităților sportive pentru adulți și tineri.

Lucrările au început în mai multe cartiere

Municipalitatea anunță că pentru două dintre obiective contractele au fost deja semnate.

La spațiul de joacă de pe strada Ciurchi nr. 26-28 contractul a fost încheiat pe 30 iulie cu SC Mag Consulting Project SRL, urmând emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

În zona „Oaze Urbane”, de pe bulevardul Alexandru cel Bun nr. 70, contractul a fost semnat pe 4 august cu Servicii Publice Iași SA, iar lucrările vor începe imediat după expirarea perioadei de garanție.

În paralel, sunt deja deschise șantiere pe strada Vitejilor nr. 21 și pe strada Roman Vodă nr. 5, iar alte două amplasamente – strada Egalității nr. 8 și Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 – au obținut autorizațiile de construire.

Mai multe investiții sunt aproape de final

Municipalitatea precizează că se apropie de recepție lucrările de modernizare realizate în mai multe zone ale orașului, printre care bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Nicolina, strada Minervei, șoseaua Moara de Foc, dar și la Grădinițele PP24 și PN2, precum și la Creșa nr. 9 „Voiniceii”.

În același timp, două investiții au fost deja finalizate, pe bulevardul Alexandru cel Bun nr. 29 și pe șoseaua Națională nr. 180.

Programul de modernizare continuă și cu alte investiții.

În prezent, 12 amplasamente se află în faza de proiectare, inclusiv în zone precum Ștefan cel Mare, Hlincea, Alexandru cel Bun, Moara de Foc, Arcu și Bistrița.

În paralel, Primăria desfășoară procedurile pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru încă 15 spații de joacă din cartiere precum Nicolina, Canta, Păcurari, Ciric, Poitiers, Primăverii, Ciurchi și Tudor Neculai.

Peste 170 de locuri de joacă au fost deja modernizate

Reprezentanții Primăriei susțin că programul va continua și în 2027.

În prezent, municipalitatea administrează 214 spații de joacă în întreg orașul, iar peste 170 dintre acestea au fost modernizate în ultimul deceniu și aduse la standardele europene de siguranță.

Prin noua investiție, autoritățile locale urmăresc atât creșterea gradului de siguranță pentru copii, cât și dezvoltarea unor spații dedicate activităților sportive și recreative pentru toate categoriile de vârstă, în toate cartierele municipiului Iași. Carmen DEACONU