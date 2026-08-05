Poliția cere intervenția Primăriei! Măsuri urgente într-o intersecție periculoasă din oraș

Șoferii care obișnuiesc să își lase mașinile chiar lângă trecerile de pietoni ar putea rămâne fără această posibilitate într-una dintre cele mai circulate zone din Iași. Poliția a cerut oficial Primăriei să intervină de urgență pentru eliminarea unui pericol care poate provoca accidente grave.

Secția 6 Poliție Iași a transmis Primăriei Municipiului Iași o adresă oficială prin care solicită montarea unor piloni sau a altor elemente de delimitare în zona trecerii de pietoni de la intersecția Șoseaua Nicolina nr. 59 cu strada Hlincea, vizavi de sediul instituției.

Solicitarea vine după ce polițiștii au constatat că numeroși șoferi parchează chiar în imediata apropiere a trecerii de pietoni, încălcând legislația rutieră și reducând considerabil vizibilitatea atât pentru conducătorii auto, cât și pentru persoanele care traversează.

Parcările ilegale din dreptul trecerilor de pietoni, eliminate prin bariere fizice

Potrivit reprezentanților Secției 6 Poliție, lipsa unor elemente fizice de protecție favorizează parcarea neregulamentară, iar acest lucru crește semnificativ riscul producerii unor accidente rutiere.

Măsura propusă este în concordanță cu prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și are ca obiectiv principal creșterea siguranței pietonilor într-o zonă intens circulată.

Primăria Municipiului Iași a anunțat că va analiza solicitarea și va dispune măsurile necesare pentru îmbunătățirea siguranței circulației, cel mai probabil prin montarea unor stâlpișori sau alte sisteme care să împiedice oprirea și staționarea autovehiculelor în apropierea trecerii de pietoni.

Dacă proiectul va fi pus în aplicare, zona din Nicolina ar putea deveni una dintre primele din oraș unde parcările ilegale din dreptul trecerilor de pietoni vor fi eliminate prin bariere fizice, nu doar prin amenzi. Scopul autorităților este unul simplu: mai multă vizibilitate pentru șoferi și, mai ales, mai multă siguranță pentru pietoni. Andrei TURCU