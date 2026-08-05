Focar de variolă ovină în Iași. Toate exploatațiile din județ vor fi verificate 

* județul Iași intră în stare de alertă sanitar-veterinară după confirmarea unui focar de variolă ovină în comuna Popești * autoritățile sacrifică animalele și impun restricții dure pe zeci de kilometri * inspectorii sanitar-veterinari vor intensifica verificările în exploatațiile din județ

Autoritățile au activat planul de intervenție de urgență, iar măsurile sunt drastice: animalele din exploatația afectată, din localitatea Popești, vor fi sacrificate, circulația oilor și caprelor este restricționată, iar târgurile de animale sunt suspendate în zonele vizate.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Centrului Local de Combatere a Bolilor, care a aprobat un set de măsuri menite să împiedice răspândirea uneia dintre cele mai contagioase boli care afectează ovinele și caprinele.

Zone de protecție și supraveghere. Animalele bolnave vor fi sacrificate

În jurul focarului din Popești a fost instituită o zonă de protecție pe o rază de 5 kilometri și o zonă de supraveghere extinsă până la 20 de kilometri. În aceste perimetre, deplasarea animalelor și comercializarea produselor provenite de la ovine și caprine vor fi strict controlate.

De asemenea, au fost interzise târgurile și orice alte evenimente care implică animale receptive la boală, pentru a reduce riscul apariției unor noi focare.

Potrivit planului de intervenție, efectivul din exploatația unde a fost confirmată boala va fi sacrificat sub supravegherea medicilor veterinari. În paralel, echipele sanitar-veterinare vor desfășura operațiuni de dezinfecție și vor verifica exploatațiile din jurul focarului.

Autoritățile insistă asupra respectării măsurilor de biosecuritate, considerate esențiale pentru limitarea răspândirii virusului.

Avertisment pentru toți crescătorii

DSVSA Iași le cere fermierilor să manifeste maximă prudență în această perioadă și recomandă achiziționarea animalelor doar din exploatații autorizate, evitarea introducerii în ferme a animalelor cu origine necunoscută, limitarea accesului persoanelor străine în exploatații, dezinfectarea echipamentelor și a mijloacelor de transport, evitarea utilizării echipelor de tundere care se deplasează între ferme fără respectarea normelor de biosecuritate, anunțarea imediată a medicului veterinar la apariția unor animale bolnave sau a unor mortalități suspecte.

Boala nu afectează oamenii, dar poate produce pierderi uriașe

Autoritățile subliniază că variola ovină nu se transmite la om și nu reprezintă un risc pentru sănătatea populației. În schimb, pentru crescătorii de ovine și caprine, boala poate avea consecințe economice devastatoare, din cauza mortalității ridicate și a restricțiilor comerciale impuse.

În perioada următoare, inspectorii sanitar-veterinari vor intensifica verificările în exploatațiile din județ, iar autoritățile fac apel la fermieri să respecte cu strictețe toate măsurile impuse pentru ca focarul din Popești să fie izolat cât mai rapid și să nu se extindă în alte localități din Iași. Daniel BACIU