Japoneză, coreeană, norvegiană și greacă veche

* Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deschide cursurile intensive de turcă și persoanelor din afara mediului academic * în oferta Facultății de Litere apar și japoneza, coreeana, norvegiana, neogreaca sau greaca veche

O limbă mai puțin întâlnită în CV poate deveni un avantaj pentru o bursă, o mobilitate academică sau un loc de muncă într-un domeniu în care candidații cu engleză sunt deja regula. În luna august, ieșenii pot începe gratuit studiul limbii turce la UAIC, chiar dacă nu sunt studenți ai universității. Programul este deschis studenților, celor înscriși la alte universități, dar și persoanelor care nu fac parte din mediul academic. Cursurile sunt susținute de Şenel Gerçek, lector de origine turcă, și urmăresc familiarizarea participanților cu noțiunile de bază ale limbii. Anunțul transformă luna august într-o oportunitate de formare accesibilă unui public mult mai larg decât cel universitar.

UAIC are o relație instituțională extinsă cu mediul universitar turc. În noiembrie 2024, universitatea ieșeană anunța că avea acorduri de cooperare cu 83 de universități din Turcia. Colaborarea începută în 1998 include schimburi academice, proiecte și mobilități pentru studenți și profesori.

Turcia este inclusă și între destinațiile finanțate prin noul grant Erasmus+ obținut de UAIC pentru anul universitar 2026–2027. Universitatea a atras peste 3,6 milioane de euro pentru mobilități de studiu, practică, predare și formare, iar studenții pot ajunge la instituții partenere din Uniunea Europeană, Turcia, Serbia și Macedonia de Nord.

La UAIC se studiază și turca otomană

Lectoratul de limbă turcă funcționează la UAIC din anul universitar 2021–2022. Interesul a fost vizibil încă din primul semestru al anului academic 2023–2024, când la cursuri s-au înscris 168 de studenți, cei mai mulți la nivel începător.

Oferta a fost extinsă ulterior și către turca otomană. În semestrul al doilea al anului universitar 2025–2026, Facultatea de Litere a organizat cursuri pentru nivelurile A1-I și A1-II, precum și un modul dedicat limbii turce otomane. Aceasta poate fi relevantă în special pentru studenții și cercetătorii interesați de istorie, arhive, relații internaționale și documente vechi.

Japoneză, coreeană, norvegiană și greacă veche

Turca nu este singura limbă neobișnuită din oferta UAIC. Facultatea de Litere include, în programele sale de educație permanentă, cursuri de catalană, portugheză, polonă, neogreacă, norvegiană, coreeană și japoneză. Lor li se adaugă limbile clasice, latina și greaca veche.

Aceste programe sunt destinate absolvenților de studii superioare, au câte 30 de ore și se pot desfășura la nivel începător, intermediar sau avansat. Spre deosebire de cursul intensiv de turcă din august, ele sunt contra cost și sunt organizate la cerere, după formarea unei grupe suficiente de cursanți.

În anul universitar 2025–2026, pe lista cursurilor facultative a Facultății de Litere a figurat și limba slavă veche. În anii anteriori, universitatea a organizat lectorate ori cursuri de polonă, neogreacă, portugheză, norvegiană, coreeană și chineză, unele fiind gratuite pentru studenții Facultății de Litere, iar altele accesibile contra cost celor din afara specializărilor filologice.

Clara DIMA