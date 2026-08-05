* studenții și absolvenții UMF învață să transforme o idee din sănătate într-un cabinet, un startup sau un serviciu medical viabil

Un medic poate ști să trateze un pacient, fără să știe și cum se conduce un cabinet. UMF Iași alocă șase luni pregătirii antreprenoriale a studenților, doctoranzilor și tinerilor absolvenți, printr-un proiect finanțat cu 225.000 de lei.

Programul este coordonat de prof. univ. dr. Norina Consuela Forna și se adresează tuturor studenților și absolvenților UMF Iași, inclusiv doctoranzilor. Activitățile au trei direcții: formare, mentorat și finanțare directă pentru ideile care pot deveni afaceri medicale sau biomedicale.

Medicul are nevoie și de pregătire economică

Deschiderea unui cabinet nu începe cu montarea firmei pe clădire. Sunt necesare investiții în spațiu, aparatură, programe informatice, salarii și autorizări. Medicul trebuie să calculeze costurile, să găsească pacienți, să formeze o echipă și să respecte reguli stricte privind datele și siguranța pacientului. Pentru startupurile din sănătate, traseul este și mai dificil. O aplicație, un dispozitiv de monitorizare sau o tehnologie biomedicală trebuie testate, autorizate și susținute financiar. O idee bună poate eșua dacă produsul este prea scump, nu are clienți sau nu poate fi introdus în spitale și clinici.

Proiectul face parte dintr-un pachet mai mare. În 2026, UMF Iași a obținut bani pentru toate cele opt proiecte depuse la Fondul de Dezvoltare Instituțională. Valoarea totală aprobată este de 2,393 milioane de lei, reprezentând 88,63% din suma solicitată.

Miza nu este transformarea fiecărui medic în patron, ci pregătirea absolvenților pentru o piață în care medicina se întâlnește cu tehnologia, administrarea și investițiile. Pentru Iași, rezultatul va putea fi măsurat simplu: câte idei finanțate ajung să ofere servicii reale pacienților.

Clara DIMA