Iașul reduce iluminatul public pe timpul nopții. Primăria anunță măsuri de economisire a energiei

Primăria Municipiului Iași a anunțat un plan de reducere a consumului de energie electrică pe timpul nopții, în contextul situației energetice naționale, despre care administrația locală afirmă că este determinată de scăderea nivelului Dunării și de oprirea producției la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Potrivit primarului Mihai Chirica, măsura are ca obiectiv economisirea a aproximativ 10 MWh de energie în fiecare noapte, prin diminuarea iluminatului public în întreg municipiul.

Iluminatul va fi redus în toate cartierele

Edilul susține că măsura va fi aplicată unitar, fără diferențe între zonele orașului. „Nu vor exista cartiere favorizate și cartiere defavorizate; toți suntem o comunitate și trecem împreună prin această perioadă”, a transmis Mihai Chirica.

Reducerea iluminatului nu va afecta spațiile considerate esențiale pentru siguranța publică. Vor rămâne illuminate curțile spitalelor, pasajele subterane și pietonale, principalele zone centrale și pietonale, inclusiv Piața Unirii.

Patrule suplimentare ale Poliției

Municipalitatea anunță că a solicitat Poliției Locale și Poliției Naționale intensificarea patrulelor pe timpul nopții, pentru a preveni eventualele incidente generate de diminuarea iluminatului stradal.

Totodată, primarul face apel la cetățeni să anunțe orice situație suspectă observată în cartiere. „Vă rog să fiți atenți, să semnalați orice neregulă sau situație suspectă la dispeceratul Poliției Locale și să dăm dovadă de solidaritate”, se arată în mesajul transmis de edil.

Dacă măsura va fi pusă în aplicare, aceasta reprezintă una dintre cele mai ample acțiuni de reducere a consumului de energie adoptate la nivel local în ultimii ani, autoritățile motivând decizia prin necesitatea protejării Sistemului Energetic Național în actualul context. Daniel BACIU