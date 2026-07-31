Război total în PNL Iași! Chirica îi cere demisia lui Muraru, iar liderul liberal contraatacă

Conflictul care mocnea de luni bune în organizația PNL Iași a explodat public într-un schimb de acuzații fără precedent între primarul Mihai Chirica și liderul județean al partidului, deputatul Alexandru Muraru.

În plenul Consiliului Local, edilul a lansat un atac frontal, cerându-i demisia lui Muraru și solicitând intervenția președintelui PNL, Ilie Bolojan. Replica liderului liberal a venit rapid și este la fel de dură: îl acuză pe Chirica că încearcă să mascheze eșecul administrației prin scandal și susține că adevărata miză este oprirea dezvoltării urbanistice făcute în interes privat.

Mihai Chirica a susținut că Alexandru Muraru exercită presiuni asupra consilierilor locali liberali pentru a le schimba votul în ședințele Consiliului Local, amenințându-i cu excluderea din partid. Primarul a calificat aceste acțiuni drept „abuz de funcție”, afirmând că un grup din conducerea organizației județene încearcă să controleze PNL Iași prin metode pe care le consideră neconstituționale și ilegale.

Edilul a mers și mai departe, adresându-se direct liderului național al partidului. „Domnule Ilie Bolojan, luați act de ceea ce se întâmplă în organizația PNL Iași. Dacă nu faceți ordine, vă dau cuvântul meu de primar că voi încerca eu să fac acest lucru”, a declarat Chirica, cerând public demisia lui Alexandru Muraru și afirmând că acesta nu are calitățile necesare pentru a conduce una dintre cele mai importante organizații liberale din țară.

Muraru: „Atacurile lui Chirica spun mai multe despre caracterul lui decât despre mine”

Replica lui Alexandru Muraru nu a întârziat. Deputatul liberal respinge toate acuzațiile și afirmă că ieșirea publică a primarului reprezintă o încercare de a devia atenția de la problemele reale ale administrației municipale. „Atacurile personale ale primarului Chirica spun mai multe despre caracterul dânsului decât despre mine”, afirmă Muraru.

Liderul PNL susține că partidul refuză să devină instrumentul unor înțelegeri politice negociate între PSD, AUR și primarul municipiului. „PNL nu poate fi folosit pentru voturi pe care le negociază PSD cu AUR și cu Chirica în detrimentul orașului și al comunității”, transmite deputatul.

Miza conflictului: dezvoltarea urbanistică a Iașului

În opinia lui Alexandru Muraru, adevărata dispută nu este una personală, ci privește modul în care se dezvoltă orașul.

El susține că PNL solicită doar respectarea interesului public și aprobarea documentațiilor urbanistice în funcție de nevoile comunității, nu în interesul dezvoltatorilor imobiliari. „Ieșenii s-au săturat de haos urbanistic. Traficul infernal, poluarea, școlile supraaglomerate și lipsa locurilor în creșe sunt consecințele lipsei unui Plan Urbanistic General actualizat”, afirmă Muraru.

Deputatul îl acuză pe Chirica că a tergiversat ani la rând actualizarea PUG-ului, document pe care îl consideră esențial pentru dezvoltarea echilibrată a municipiului.

Atac și pe plan politic

Muraru ridică și miza politică a disputei, susținând că Mihai Chirica încearcă să transforme conflictul instituțional într-unul personal după ce ar fi fost refuzat de conducerile succesive ale PNL pentru funcții la nivel național. „Istoria politică îi judecă pe oameni după ceea ce construiesc, nu după zgomotul pe care îl fac pentru a-și masca lipsa de realizări”, transmite liderul liberal.

Deputatul afirmă că va continua să susțină reformele Guvernului condus de Ilie Bolojan și că nu va răspunde atacurilor prin invective.

Un conflict care poate redesena PNL Iași

Schimbul de replici marchează cea mai tensionată confruntare publică dintre Mihai Chirica și Alexandru Muraru și confirmă ruptura profundă din interiorul organizației județene a PNL.

Disputa vine după ce, la începutul lunii iulie, conducerea PNL Iași a anunțat declanșarea procedurilor de sancționare împotriva celor șapte consilieri locali liberali care au votat împotriva deciziei partidului în Consiliul Local.

Acum, conflictul a depășit granițele organizației și a devenit unul deschis, cu acuzații reciproce privind presiuni politice, alianțe controversate, urbanism și conducerea partidului. În lipsa unei intervenții din partea conducerii centrale a PNL, războiul dintre cele două tabere riscă să paralizeze și mai mult activitatea politică și administrativă din Iași, într-un moment în care marile proiecte ale orașului depind de stabilitate și de capacitatea aleșilor de a colabora. Adina MITREA