Știința Miroslava acuză FRF că a trimis-o în Liga a IV-a printr-un blocaj administrativ: „441 de copii plătesc prețul”

Unul dintre cele mai solide proiecte fotbalistice din Moldova spune că a fost scos din Liga a III-a nu pe teren, ci în birouri. Conducerea Clubului Sportiv Știința Miroslava lansează un atac fără precedent la adresa Federației Române de Fotbal și a Asociației Județene de Fotbal Iași, acuzând un tratament discriminatoriu, decizii administrative contestabile și chiar un posibil substrat politic în spatele retrogradării administrative a echipei.

După luni întregi de tăcere, memorii, audiențe și încercări de dialog, clubul spune că a ajuns la capătul răbdării.

„Am tăcut prea mult. Acum vorbim”

Mesajul transmis de conducerea Științei Miroslava este unul apăsat și, pe alocuri, devastator.

Clubul susține că a evitat intenționat scandalul public, mizând pe dialog instituțional și pe bună-credință. A ales discreția, în speranța că o problemă administrativă va putea fi rezolvată fără conflicte.

Numai că, spun oficialii, în locul unei soluții au primit o sentință.

Iar această sentință nu afectează doar echipa de seniori, ci lovește direct într-un proiect construit în ani de investiții și muncă.

Știința Miroslava încearcă să mute discuția dincolo de simpla participare într-o competiție.

Clubul vorbește despre 441 de copii și juniori legitimați, zeci de antrenori, sute de părinți implicați și unul dintre cele mai dezvoltate centre de copii și juniori din Moldova.

La toate acestea se adaugă o infrastructură impresionantă:trei baze sportive, terenuri naturale și sintetice, instalații de nocturnă, trei săli de sport, alte terenuri sintetice pentru copii;, un nou complex sportiv de aproape 14 milioane de lei, aflat în dezvoltare.

În opinia conducerii, toate aceste investiții sunt puse acum sub semnul întrebării din cauza unei decizii administrative.

Acuzația care schimbă tot

Dincolo de aspectele birocratice, comunicatul conține și o acuzație extrem de gravă.

Conducerea clubului susține că adevăratul motiv al situației nu este unul regulamentar, ci politic.

Mai exact, faptul că Știința Miroslava și-a exprimat public susținerea pentru Ilie Drăgan în cursa pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.

Clubul afirmă că această opțiune nu ar fi trebuit niciodată să influențeze modul în care este tratat administrativ.

Cu toate acestea, oficialii spun că succesiunea evenimentelor ridică numeroase semne de întrebare.

Totul ar fi pornit de la platforma Football Connect

Potrivit explicațiilor clubului, problema își are originea în procedura de clasificare pentru fotbalul amator.

Știința Miroslava susține că platforma Football Connect nu conținea toate grupele de copii și juniori ale clubului, iar completarea acestor informații revenea Asociației Județene de Fotbal Iași, nu clubului.

La expirarea termenului-limită, spun oficialii, în sistem figura doar o singură grupă de copii.

Datele complete ar fi fost încărcate ulterior, după expirarea termenului procedural, situație care, în opinia clubului, a făcut imposibilă remedierea efectelor administrative produse.

„N-am cerut clasificarea academiei!”

Un alt punct sensibil îl reprezintă modul în care Federația ar fi interpretat solicitarea transmisă de Miroslava.

Clubul spune că nu a cerut niciodată clasificarea academiei, ci exclusiv clasificarea necesară fotbalului amator.

Două proceduri complet diferite. Cu toate acestea, afirmă conducerea, solicitarea a fost tratată ca și cum ar fi vizat clasificarea academiei și a fost respinsă folosind argumente care, în opinia lor, nu aveau legătură cu problema ridicată.

Clubul susține că nu s-a limitat la a reclama problema. Oficialii afirmă că au propus Federației cel puțin patru variante regulamentare prin care situația putea fi rezolvată fără încălcarea regulamentelor.

Printre acestea s-a numărat și posibilitatea unei asocieri regulamentare cu un club certificat exclusiv pentru copii și juniori, variantă care, potrivit comunicatului, ar fi fost acceptată în alte cazuri similare din România.

În cazul Miroslavei însă, toate propunerile ar fi fost respinse. Mai mult, conducerea afirmă că în cadrul unei audiențe la sediul FRF ar fi primit un mesaj fără echivoc: „Sentința este dată. CS Știința Miroslava va evolua un sezon în Liga a IV-a”.

„Copiii nu sunt monedă de schimb”

Una dintre cele mai dure reacții vizează sugestia pe care oficialii clubului spun că au primit-o: transferarea copiilor către un alt club.

Conducerea respinge categoric această idee și afirmă că un centru de copii construit în ani de muncă nu poate deveni soluția unei probleme administrative. „Copiii nu pot fi soluția unei probleme birocratice”, transmit reprezentanții clubului.

Solicitare publică către FRF și AJF Iași

În finalul comunicatului, Știința Miroslava cere explicații publice atât Federației Române de Fotbal, cât și Asociației Județene de Fotbal Iași.

Clubul afirmă că nu solicită tratament preferențial și nici derogări de la regulament.

Solicită doar ca regulile să fie aplicate identic pentru toate cluburile și ca proiectele construite în ani de muncă să nu fie desființate prin decizii administrative.

De remarcat că aceste afirmații reprezintă poziția oficială exprimată de conducerea CS Știința Miroslava. FRF și AJF Iași nu și-au prezentat, în textul furnizat, un punct de vedere cu privire la acuzațiile formulate.

Daniel LEONTE