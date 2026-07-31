Joia neagră pentru IPJ: peste 100 de intervenții, aproape 400 de amenzi și zeci de șoferi scoși din trafic

Joi a fost o nouă zi intensă pentru polițiștii ieșeni. În doar 24 de ore, oamenii legii au răspuns la peste o sută de solicitări venite din toate colțurile județului, au aplicat aproape 400 de sancțiuni și au descoperit zeci de infracțiuni, în timp ce numeroși șoferi considerați un pericol pentru siguranța rutieră au fost scoși din trafic.

Potrivit bilanțului Inspectoratului de Poliție Județean Iași, în cursul zilei de 30 iulie, polițiștii au organizat nouă acțiuni și au intervenit la 115 evenimente, dintre care 103 au fost sesizate prin numărul unic de urgență 112.

Controalele s-au soldat cu 391 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 231.825 de lei. Totodată, în urma verificărilor și intervențiilor desfășurate în teren, au fost constatate 34 de infracțiuni, pentru care au fost demarate cercetările prevăzute de lege.

22 permise suspendate

O atenție deosebită a fost acordată siguranței rutiere. Polițiștii au desfășurat controale pentru prevenirea accidentelor și combaterea comportamentului periculos în trafic, iar rezultatele au fost semnificative.

22 de conducători auto au rămas fără permis de conducere, după ce au fost depistați încălcând grav legislația rutieră, fiind considerați un risc pentru ceilalți participanți la trafic. Suspendarea dreptului de a conduce a fost dispusă conform prevederilor legale.

În paralel, verificările tehnice efectuate în trafic au scos la iveală numeroase nereguli. 20 de autovehicule au fost oprite din circulație, iar polițiștii au retras certificatele de înmatriculare ale acestora până la remedierea deficiențelor constatate, apreciind că vehiculele nu ofereau condițiile minime de siguranță pentru circulația pe drumurile publice.

Prin aceste acțiuni, Poliția Iași transmite că va continua controalele pentru prevenirea faptelor antisociale, menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere, atât în municipiu, cât și în întreg județul. Andrei TURCU