Mii de ani de artă chineză sunt aduși, prin intermediul tehnologiei, la Palatul Culturii din Iași. Expoziția digitală poate fi vizitată în perioada 31 iulie–13 septembrie 2026, în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei.

O colecție uriașă de artă chineză poate fi văzută la Iași

Palatul Culturii din Iași găzduiește, începând de vineri, 31 iulie, o expoziție digitală dedicată picturii chinezești, realizată în cadrul proiectului internațional „Marea colecție de picturi chinezești de-a lungul secolelor”.

Proiecția este prezentată la parterul Palatului Culturii, în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei, și va rămâne deschisă până la 13 septembrie 2026. Publicul poate descoperi astfel evoluția picturii chinezești, diversitatea stilurilor și valoarea documentară a unor lucrări păstrate în colecții din întreaga lume.

Expoziția a fost realizată de Echipa de practică socială în străinătate a absolvenților Zhiyuan, din cadrul Facultății de Artă și Arheologie a Universității Zhejiang, din Republica Populară Chineză.

12.405 picturi, documentate în aproape două decenii

Proiectul prezentat la Iași este rezultatul unui demers dezvoltat pe parcursul a aproape 20 de ani. „Marea colecție de picturi chinezești de-a lungul secolelor” reunește și documentează 12.405 picturi antice, provenite din 263 de muzee și instituții culturale.

Inițiativa urmărește conservarea, cercetarea și promovarea patrimoniului artistic chinez, oferind publicului acces la opere care, în mod obișnuit, se află în colecții răspândite în numeroase țări.

Formatul digital permite reunirea acestor lucrări într-o singură experiență expozițională și oferă vizitatorilor posibilitatea de a parcurge, într-un timp relativ scurt, mai multe perioade și direcții ale artei chinezești.

O călătorie prin istoria uneia dintre cele mai vechi civilizații

Reprezentanții Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași prezintă expoziția drept o invitație la descoperirea unei culturi cu o tradiție artistică impresionantă.

„Vizitatorii care ajung la Palatul Culturii în această perioadă sunt invitați, prin intermediul acestui proiect expozițional digital, într-o fascinantă călătorie în istoria artei chineze”, a declarat Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 31 iulie–13 septembrie 2026, la Muzeul de Istorie a Moldovei, situat la parterul Palatului Culturii din Iași. Maura ANGHEL