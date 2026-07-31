Festivalul APOLODOR își formează echipa de voluntari pentru cea de-a doua ediție, care va aduce la Botoșani scriitori, ilustratori, editori și evenimente dedicate copiilor și adolescenților.

Înscrierile sunt deschise până pe 20 august, iar organizatorii caută tineri interesați de literatură, comunicare culturală, arte vizuale, fotografie, realizarea de conținut video, social media, ghidaj și relația cu publicul. Festivalul se va desfășura între 17 și 20 septembrie 2026.

Ce vor face voluntarii Festivalului APOLODOR

Voluntarii vor fi implicați în organizarea întâlnirilor cu scriitorii, a atelierelor, expozițiilor, conferințelor și concertelor incluse în program.

Printre responsabilități se numără primirea și orientarea invitaților, ghidarea participanților, distribuirea materialelor, sprijinirea atelierelor, documentarea foto-video și promovarea online a activităților.

Echipa festivalului susține că sarcinile vor fi distribuite în funcție de interesele și abilitățile fiecărui voluntar. Participanții vor beneficia de pregătire, coordonare, echipament, acces în culisele evenimentului și o adeverință de voluntariat.

„Voluntarii contribuie din plin la succesul unui festival. Nu doar dau o prețioasă mână de ajutor logistic, dar vin cu prospețime și entuziasm. Creează atmosferă”, transmite scriitorul Dan Lungu, directorul Festivalului APOLODOR.

Acesta arată că voluntarii au posibilitatea să intre în contact cu autori și ilustratori, să descopere modul în care este administrat un eveniment cultural și să dobândească experiență utilă pentru școală, facultate sau viitoare proiecte profesionale.

Ada Milea va concerta la Botoșani

Ediția din 2026 va aduce la Botoșani autori din România și Republica Moldova, invitați din mediul editorial internațional și expoziții de ilustrație de carte.

Unul dintre evenimentele anunțate este concertul susținut de Ada Milea pe scena Teatrului „Mihai Eminescu”. Programul va mai cuprinde întâlniri în școli și licee, dialoguri publice, ateliere, mese rotunde, conferințe și expoziții.

Activitățile vor fi organizate în spații precum Teatrul „Mihai Eminescu”, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, Memorialul Ipotești, Casa Corpului Didactic și Galeriile de Artă „Ștefan Luchian”.

Peste 50 de voluntari au participat la prima ediție

Prima ediție a Festivalului APOLODOR, organizată în septembrie 2025, a atras peste 50 de voluntari. Tinerii au sprijinit întâlnirile desfășurate în școli, atelierele, expozițiile și evenimentele programate pe parcursul celor patru zile.

Înscrierea pentru ediția din acest an se realizează online, prin formularul pus la dispoziție de organizatori. Persoanele interesate pot solicita informații și la adresa de e-mail festivalul.apolodor@gmail.com.

Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR a fost inițiat de scriitorii Dan Lungu și Luminița Corneanu. Evenimentul este organizat de Fundația Corona, în parteneriat cu Asociația pentru Ospitalitate Culturală și Asociația Punctul de Cultură, cu finanțarea Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Botoșani. Clara DIMA