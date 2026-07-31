Contractul autostrăzii Târgu Frumos - Lețcani, blocat. Lupta constructorilor aruncă Autostrada Unirii în haos

* Compania Națională de Investiții Rutiere estimează că reevaluarea ofertelor va dura până la sfârșitul lunii septembrie, după aplicarea măsurilor dispuse de CNSC și verificarea obligatorie realizată de ANAP.

* Până atunci, șantierul există doar pe hârtie

Autostrada Unirii, proiectul care ar trebui să scoată Moldova din izolare, a intrat într-o nouă zonă de turbulențe. Când părea că cel mai mare contract rutier din estul României se îndreaptă spre semnare, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a apăsat brusc frâna de urgență. Rezultatul? Licitația pentru tronsonul Târgu Frumos – Lețcani, estimată la aproape 5 miliarde de lei, este aruncată din nou în aer.

Război total între giganții construcțiilor

Ceea ce trebuia să fie o competiție pentru construirea unei autostrăzi s-a transformat într-un adevărat război juridic și tehnic între marile companii.

Fiecare constructor și-a atacat adversarii. Fiecare a încercat să dărâme oferta concurenței. Iar efectul este spectaculos: patru dintre cele șase oferte reintră complet în analiză.

Danlin, liderul inițial. Strabag, Makyol și Kalyon - toate revin sub lupa evaluatorilor. Doar Biskon și Ictas scapă de noul val de verificări.

Paradoxul este aproape perfect. Cei care au contestat au obținut ceea ce și-au dorit: verificarea rivalilor. Numai că, în același timp, și propriile oferte au fost trimise înapoi pe masa comisiei.

Oferta câștigătoare, lovită din toate direcțiile

Cele mai grele întrebări planează asupra ofertei declarate câștigătoare.

CNSC cere explicații suplimentare privind utilajele promise pentru execuția autostrăzii. Documentele depuse nu demonstrează suficient că întreaga flotă există și poate fi pusă efectiv la lucru.

Dar adevăratul nod al problemei apare în celebrul grafic Gantt, documentul care reprezintă inima organizării unui șantier.

Potrivit CNSC, modificările aduse după solicitarea clarificărilor nu mai seamănă cu simple corecturi. Ele pot reprezenta schimbări majore ale ofertei tehnice, iar legislația achizițiilor publice este extrem de strictă atunci când vine vorba despre modificarea unei oferte după expirarea termenului-limită.

Nici planificarea resurselor nu a convins evaluatorii. În anumite etape apăreau zeci de autobasculante fără ca lucrările care necesitau aceste utilaje să fie programate. Mai târziu, când lucrările urmau efectiv să înceapă, numărul camioanelor scădea inexplicabil.

Cu alte cuvinte, comisia trebuie acum să stabilească dacă vorbim despre simple necorelări sau despre probleme care pot schimba rezultatul întregii licitații.

Nimeni nu scapă

Dacă Danlin are cele mai multe semne de întrebare, nici ceilalți competitori nu ies din furtună.

Strabag trebuie să explice diferențele dintre podul proiectat peste Valea Fandolica și soluția prevăzută în studiul de fezabilitate. Numărul grinzilor, diametrul piloților, schema structurală - toate reintră în analiză.

Atât Strabag, cât și Makyol trebuie să justifice modul în care au obținut punctaj maxim pentru transportul sustenabil.

În paralel, Kalyon trebuie să răspundă pentru introducerea unor soluții tehnice care nu existau în documentația inițială și pentru necorelările dintre etapele de execuție.

Practic, CNSC a deschis simultan patru dosare tehnice într-o licitație care părea deja încheiată.

Autostrada rămâne captivă între contestații și hârtii

Compania Națională de Investiții Rutiere estimează că reevaluarea ofertelor va dura până la sfârșitul lunii septembrie, după aplicarea măsurilor dispuse de CNSC și verificarea obligatorie realizată de ANAP.

Abia după această etapă se va afla dacă actualul clasament rezistă sau dacă liderul licitației va fi schimbat.

Până atunci, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România rămâne suspendat într-un labirint birocratic, unde kilometrii de autostradă se măsoară nu în asfalt turnat, ci în contestații, clarificări, rapoarte tehnice și decizii administrative. Daniel BACIU