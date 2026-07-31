Primele măsuri concrete împotriva câinilor fără stăpân: primăriile primesc 2,19 milioane de lei

Problema câinilor fără stăpân începe să fie abordată prin măsuri concrete la nivelul județului Iași. Consiliul Județean Iași a aprobat alocarea a 2,19 milioane de lei către unitățile administrativ-teritoriale care au solicitat sprijin financiar pentru gestionarea populației canine, în urma unui demers comun inițiat de Instituția Prefectului și Consiliul Județean.

Hotărârea a fost adoptată în ședința Consiliului Județean din 29 iulie, după consultările organizate recent cu primarii din județ, reprezentanții instituțiilor competente și organizațiile implicate în protecția animalelor.

Fondurile vor finanța sterilizarea și identificarea câinilor

Sumele alocate vor permite administrațiilor locale să desfășoare activitățile prevăzute de legislație pentru controlul populației canine, printre care sterilizarea câinilor, identificarea și microciparea animalelor, centralizarea situației la nivelul fiecărei localități, responsabilizarea proprietarilor de animale.

Autoritățile consideră că aceste măsuri reprezintă primul pas către reducerea fenomenului câinilor fără stăpân și limitarea abandonului.

Instituția Prefectului Iași anunță că va continua colaborarea cu primăriile și instituțiile implicate pentru implementarea unitară a măsurilor stabilite.

Scopul este realizarea unui sistem coordonat de gestionare a populației canine, astfel încât fiecare comunitate să beneficieze de soluții eficiente și conforme cu legislația.

Obiectiv: comunități mai sigure și gestionarea responsabilă a animalelor

Reprezentanții autorităților transmit că obiectivul principal îl reprezintă reducerea numărului de câini fără stăpân, creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni și promovarea unei gestionări responsabile și umane a animalelor.

Alocarea celor 2,19 milioane de lei reprezintă una dintre primele măsuri financiare de amploare adoptate la nivel județean pentru combaterea acestei probleme, care afectează numeroase localități din Iași. Carmen DEACONU