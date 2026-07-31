Prefectura Iași: Adolescentul din Botoșani a primit trombocitele necesare

Instituția Prefectului Iași a transmis, joi, o serie de clarificări în cazul adolescentului de 17 ani din județul Botoșani, internat în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora mai mulți voluntari veniți să doneze sânge ar fi fost refuzați din cauza grevei din sistemul sanitar.

Potrivit Prefecturii, pacientului i-au fost asigurate și administrate componentele trombocitare necesare tratamentului, iar situația prezentată public nu a avut drept consecință lipsirea acestuia de tratamentul de care avea nevoie. „Pacientului pentru care s-a făcut apelul public i-au fost asigurate componentele trombocitare necesare. La momentul prezentării persoanelor din județul Botoșani la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași, comenzile transmise de unitatea medicală au fost verificate, iar centrul avea deja pregătit pentru distribuție concentratul trombocitar necesar pacientului”, se arată în comunicatul Instituției Prefectului.

Donatorii nu aveau programare prealabilă

Reprezentanții Prefecturii explică faptul că grupurile organizate de donatori trebuie programate în avans, pentru ca Centrul Regional de Transfuzie Sanguină să poată gestiona în siguranță întregul proces, de la recoltare și testare până la prepararea și distribuirea componentelor sanguine.

Autoritățile subliniază că programarea nu reprezintă o formalitate birocratică, ci o măsură necesară pentru dimensionarea activității în funcție de personalul disponibil, capacitatea de procesare și necesarul transmis de spitale.

Totodată, potrivit comunicatului, persoanele sosite din județul Botoșani nu au anunțat anterior deplasarea și nici nu au precizat, la sosirea în centru, că fac parte dintr-un grup organizat venit din alt județ.

Donarea de trombocite presupune reguli speciale

Prefectura face și o distincție clară între donarea obișnuită de sânge și donarea de trombocite prin afereză.

Această procedură necesită utilizarea unui separator automat de celule și poate fi efectuată doar de persoane care îndeplinesc criterii medicale suplimentare. Printre acestea se numără evaluarea numărului de trombocite și, în cazul Centrului Regional de Transfuzie Iași, existența unei donări anterioare efectuate în ultimele șase luni.

De asemenea, sângele recoltat nu poate fi administrat imediat unui pacient, deoarece fiecare unitate trebuie să treacă prin etapele obligatorii de testare, procesare, etichetare, conservare și verificare, conform prevederilor Legii nr. 282/2005.

Sistemul funcționează la nivel regional și național

Instituția Prefectului amintește că Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași face parte din rețeaua națională de transfuzie, ceea ce permite redistribuirea componentelor sanguine între centre, în funcție de necesarul medical.

În acest context, autoritățile încurajează persoanele din alte județe să doneze la centrul de transfuzie cel mai apropiat de domiciliu, componentele sanguine putând fi transferate ulterior acolo unde este nevoie. „Tocmai acest mecanism este destinat să permită ca un pacient să nu depindă exclusiv de existența, într-un anumit moment, a unui donator care se prezintă în orașul în care este internat”, precizează comunicatul.

Greva nu a blocat activitatea centrului

Referitor la informațiile potrivit cărora personalul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Iași s-ar fi aflat în grevă, Prefectura precizează că activitatea nu a fost suspendată.

Conform legislației privind dialogul social, în unitățile sanitare trebuie asigurată cel puțin o treime din activitatea normală, iar această condiție a fost respectată.

În ziua respectivă au fost procesați cu prioritate donatorii programați, iar continuitatea serviciilor medicale a fost asigurată.

Prefectul Iași: „Solidaritatea oamenilor merită respect”

Prefectul Constantin Dolachi-Pelin a mulțumit tuturor celor care au dorit să doneze sânge și a apreciat mobilizarea comunității din comuna Tudora, județul Botoșani. „Lucrul esențial este acesta: tânărul internat la Spitalul Sf. Maria a primit trombocitele de care avea nevoie. Cred că acesta este faptul de la care trebuie să pornim atunci când discutăm public acest caz”, a declarat prefectul.

Acesta a subliniat că Iașul dispune de unul dintre cele mai importante centre regionale de transfuzie din România și că există colaborare permanentă cu celelalte centre din țară pentru asigurarea componentelor sanguine atunci când situația o impune.

Reacția Instituției Prefectului Iași vine după ce prefectul județului Botoșani, Raluca Curelariu, a solicitat Ministerului Sănătății și autorităților competente efectuarea unei anchete, în urma sesizărilor potrivit cărora un grup de voluntari care dorea să doneze pentru adolescentul internat la Iași nu ar fi fost primit din cauza grevei din sistemul sanitar. Carmen DEACONU