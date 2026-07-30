Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” pune Iașul, timp de trei zile, în centrul dezbaterilor despre bolile creierului și ale sistemului nervos. Între 8 și 10 octombrie 2026, medici din mai multe specialități vor căuta răspunsuri pentru pacienții cu tumori cerebrale, Parkinson, epilepsie, traumatisme, boli rare și afecțiuni vasculare grave.

Trei zile dedicate cazurilor care nu pot fi tratate de un singur medic

Bolile creierului nu mai pot fi abordate între granițele unei singure specialități. Un pacient cu o tumoră cerebrală poate avea nevoie de neurochirurg, neurolog, oncolog, radiolog, medic ATI, anatomopatolog, psiholog și specialist în recuperare. În cazul unui accident vascular sau al unui traumatism grav, viteza cu care această echipă se formează poate schimba prognosticul bolnavului.

Pornind de la această realitate, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” organizează la Iași cea de-a VIII-a ediție a Conferinței de Neurochirurgie, Neurologie și Neuroștiințe Moderne cu Tumori cerebrale, Parkinson și epilepsie

Programul conferinței va traversa aproape întregul domeniu al neuroștiințelor. Vor fi discutate tumorile sistemului nervos, bolile vasculare cerebrale, afecțiunile coloanei, patologia bazei craniului, urgențele neurochirurgicale și traumatismele grave.

Medicii vor analiza și noile direcții de diagnostic și tratament pentru boala Parkinson, epilepsie, tulburări de mișcare, boli rare și autoimune și atrofie musculară spinală.

Nu vor lipsi neurochirurgia pediatrică, neuro-oftalmologia, patologia infecțioasă, psihiatria, psihologia, nutriția și medicina fizică și de reabilitare.

Diversitatea temelor nu este întâmplătoare. În cazul bolilor neurologice, supraviețuirea este doar primul obiectiv. Pentru pacient contează și păstrarea mobilității, a vorbirii, a memoriei, a autonomiei și a capacității de a reveni la viața de familie sau la serviciu.

Timp de trei zile, specialiștii vor prezenta cazuri clinice, vor compara metode de tratament și vor analiza situații în care decizia medicală este dificilă.

Conferințele, simpozioanele și panelurile interdisciplinare pot crea punți între centrele medicale din România și echipele cu experiență din străinătate. Pentru cazurile rare sau foarte complicate, accesul la o a doua opinie și la experiența unui centru care tratează un număr mare de pacienți poate fi decisiv.

Lucian Eva: „Obiectivul comun rămâne pacientul”

Conferința este prezidată de prof. univ. dr. habil. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”. „Ne dorim ca această ediție să consolideze colaborările profesionale, să stimuleze cercetarea și să contribuie la dezvoltarea unei medicine moderne, bazate pe excelență, inovație și educație medicală continuă”, a transmis Lucian Eva.

Conferința este organizată de Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, împreună cu Asociația Human Brain Academy.

Clara DIMA