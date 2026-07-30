* gimnaziștii ieșeni au descoperit Sighișoara, Sibiul și satul Sibiel prin ateliere, activități de echipă și lecții desfășurate în mijlocul comunităților

Timp de trei zile, școala s-a mutat din sala de clasă în cetăți, muzee și spații încărcate de istorie. Elevii Școlii Gimnaziale „Alecu Russo” din Iași, manageriată de prof. Oana Mihaela Simionovici, au participat, între 28 și 30 iulie 2026, la un schimb de experiență organizat în cadrul proiectului „SCHOOL RESET”. Este vorba despre un program-pilot integrat de resetare a școlii prin leadership, învățare profesională și echipe eficiente”, care a urmărit dezvoltarea unei comunități școlare bazate pe colaborare, inițiativă și responsabilitate.

Sighișoara și Sibiu, transformate în săli de clasă

Programul a inclus vizite cultural-educative în Sighișoara și Sibiu, două dintre orașele cu un patrimoniu istoric important. Străzile vechi, clădirile monument și poveștile comunităților locale au devenit resurse de învățare pentru elevii ieșeni. În locul unei lecții predate exclusiv din manual, participanții au descoperit direct modul în care istoria, arhitectura și cultura modelează identitatea unui oraș. Vizitele le-au oferit posibilitatea de a pune întrebări, de a observa și de a lega informațiile școlare de locuri și experiențe reale.

La Sibiel, elevii au intrat în contact cu tradițiile unei comunități rurale în care patrimoniul local a fost păstrat și valorificat. Experiența a completat programul urban din Sighișoara și Sibiu și le-a arătat participanților că educația poate continua în orice spațiu în care există oameni, memorie și povești autentice.

Lecții despre autonomie, cooperare și încredere

Pe parcursul schimbului de experiență, elevii au participat la activități de dezvoltare personală, ateliere interactive, exerciții de colaborare și sesiuni de lucru în echipă. Fiecare activitate a urmărit consolidarea competențelor sociale și civice, dar și dezvoltarea capacității de adaptare.

Ieșirea din mediul obișnuit al școlii i-a obligat pe participanți să se organizeze, să respecte reguli comune și să își asume propriile decizii. Gimnaziștii au învățat să coopereze cu persoane diferite, să își susțină punctul de vedere fără a-i ignora pe ceilalți și să contribuie la rezolvarea sarcinilor primite.

Schimbul educațional a promovat incluziunea, respectul reciproc și starea de bine, obiective aflate în centrul proiectului „SCHOOL RESET”. Experiența a demonstrat că învățarea nu s-a produs doar în fața tablei, ci și prin călătorie, dialog, descoperire și lucru în echipă.

Atelier de comunicare și leadership

Unul dintre punctele apreciate ale programului a fost și atelierul de comunicare și leadership susținut de Carmen Alina Ivan. Elevii au participat la exerciții practice prin care au învățat să formuleze un mesaj clar, să își susțină ideile, să îi asculte pe ceilalți și să își asume un rol activ în cadrul unei echipe. Activitățile nu s-au limitat la definiții și informații teoretice. Gimnaziștii au fost puși în situația de a colabora, de a lua decizii și de a găsi soluții împreună. Atelierul le-a arătat că leadershipul nu înseamnă doar să conduci, ci și să îți asumi responsabilitatea, să ai inițiativă și să îi ajuți pe ceilalți să își valorifice ideile. Exercițiile de comunicare au urmărit și creșterea încrederii în propriile forțe. Elevii au fost încurajați să vorbească în fața grupului, să își exprime opiniile și să se adapteze unor situații diferite de cele întâlnite în mod obișnuit la școală.

Pentru elevii Școlii Gimnaziale „Alecu Russo”, cele trei zile au însemnat mai mult decât o excursie. Au fost o lecție despre curajul de a vorbi, responsabilitatea de a acționa și puterea unei echipe care a învățat să lucreze împreună.

Maura ANGHEL