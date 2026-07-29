Accident pe DN2, în județul Iași. Trafic blocat după ciocnirea dintre un TIR și un autoturism

Un accident rutier produs joi pe DN2, în localitatea Soci, comuna Miroslovești, a blocat complet circulația după ce un autocamion și un autoturism s-au ciocnit la ieșirea spre Moțca. Două persoane au fost implicate în impact, iar una dintre ele a ajuns la spital.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași, apelul la 112 a anunțat producerea accidentului în cursul zilei, fiind mobilizate de urgență o autospecială de stingere de la Secția de Pompieri Pașcani și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, de tip B și C.

La sosirea echipajelor de intervenție, salvatorii au constatat că în autoturism se aflau două persoane, ambele conștiente și neîncarcerate. Victimele au fost evaluate medical la fața locului.

În urma consultului, o persoană a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale, în timp ce cea de-a doua a refuzat transportul, după ce a primit asistență medicală la locul accidentului.

Traficul a fost complet blocat

Din cauza intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate la fața locului, circulația pe DN2 a fost blocată pe ambele sensuri de mers. Ulterior, traficul a fost reluat alternativ, pe un singur fir, sub supravegherea autorităților.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și cine se face vinovat de producerea acestuia.

ISU Iași le reamintește șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic, să păstreze distanța de siguranță față de vehiculul din față și să evite orice activitate care le poate distrage atenția în timpul condusului. Andrei TURCU