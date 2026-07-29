Șase consilieri locali din Mircești și-au pierdut mandatele

Șase consilieri locali din comuna Mircești au rămas fără mandate, după ce au lipsit în mod repetat și nejustificat de la ședințele Consiliului Local, împiedicând astfel desfășurarea activității autorității deliberative.

Instituția Prefectului - Județul Iași a anunțat că prefectul Constantin Dolachi-Pelin a emis ordinele prin care a constatat încetarea de drept a mandatelor, măsura fiind aplicată în baza prevederilor Codului administrativ.

Potrivit Prefecturii Iași, încetarea mandatelor are la bază articolul 204 alineatul (2) litera e) din Codul administrativ, care prevede că un consilier local își pierde mandatul înainte de termen dacă lipsește nejustificat de la trei ședințe ale consiliului, convocate în decursul a trei luni calendaristice.

Au blocat cvorumul în CL. Prefectul a intervenit după consultarea ministerelor

Documentele transmise Instituției Prefectului arată că cei șase aleși locali au absentat în mod repetat de la convocările Consiliului Local Mircești, situație care a împiedicat întrunirea cvorumului necesar pentru desfășurarea ședințelor ordinare și extraordinare.

În urma acestor absențe, secretarul general al comunei a întocmit referatul constatator și l-a transmis Prefecturii, întrucât Consiliul Local nu a adoptat, în termenul legal de 30 de zile, hotărârea prin care să constate încetarea mandatelor.

După analizarea documentelor și pe baza punctelor de vedere formulate de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prefectul județului Iași, Constantin Dolachi-Pelin, a emis ordinele prin care a constatat încetarea de drept a celor șase mandate.

Potrivit Prefecturii, măsura produce efecte începând cu data de 24 iunie 2026.

Ordinele au fost comunicate consilierilor și instanței

Conform Codului administrativ, ordinele prefectului au fost comunicate imediat consilierilor locali vizați, secretarului general al comunei Mircești și judecătoriei competente, care urmează să valideze mandatele supleanților ce vor ocupa locurile rămase vacante în Consiliul Local.

Decizia de la Mircești reprezintă unul dintre cele mai ample cazuri din județul Iași în care mai mulți consilieri locali își pierd simultan mandatele din cauza absențelor repetate, situație care a afectat funcționarea administrației locale și adoptarea hotărârilor necesare pentru comună. Daniel BACIU